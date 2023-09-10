薛偉傑：智能炒菜機吸數千萬美元融資

BOTINKIT成立於2021年，總部位於深圳，創辦人陳銳為90後，出生於內地，在香港科技大學取得工商管理碩士學位。BOTINKIT投資者包括香港科技大學電子與計算機工程學系教授李澤湘及香港科技大學工學院前院長高秉強。

BOTINKIT主要產品是智能炒菜機BOTINKIT Max。與同類產品相比，BOTINKIT Max的自動化程度更高。例如，BOTINKIT Max除了大容量油缸之外，亦有6格放置液態醬料，以及6格放置粉狀配料，可以按配方預設的流程，在不同時間添加醬料和配料，投放量誤差在0.5克內。而且，每炒完一次之後，會自動用水清洗。此外，用戶可以透過機身或BOTINKIT App來輸入新菜式。若在App中輸入，更可以透過雲端，一次過更新所有分店BOTINKIT Max的菜譜。

短期將增併單功能

該公司香港、澳門及台灣區總經理歐穎璇表示，稍後會增加併單功能。舉例說，若同時有3張單在排隊，都是要一碟乾炒牛河的話，BOTINKIT Max懂得自動合併訂單和調節時間，一次過炒出3碟份量的乾炒牛河。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]