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經濟

內地8月CPI回升0.1% 高盛料U形反彈

【明報專訊】國家統計局公布，內地8月居民消費價格（CPI）按年升0.1%，扭轉7月的跌勢，但略遜於市場預期的升0.2%，按月計亦上升0.3%；撇除較波動的食品和能源價格後，反映消費需求的核心通脹按年升0.8%，與7月表現持平，按月無升跌。高盛預期，CPI將出現U形反彈，PPI跌幅就會進一步收窄。

內地上月食品價格按年下降1.7%，非食品價格上升0.5%；受部分地區極端天氣影響調運、養殖戶壓欄惜售，以及中央儲備豬肉收儲支撐市場信心等因素影響，豬肉價格按月升11.4%，按年跌17.9%，影響CPI下降約0.28個百分點。國家統計局城市司首席統計師董莉指出，8月消費市場繼續恢復，供求關係持續改善，CPI按月升幅略有擴大，按年更由跌轉升。

PPI按年跌3% 跌幅收窄

另外，8月工業生產者出廠價格（PPI）按年下跌3%，符合市場預期，亦是5個月以來最小跌幅；按月則上升0.2%。今年首8個月計，PPI按年下降3.2%。董莉表示，PPI受部分工業品需求改善、國際原油價格上漲等因素影響，按月由跌轉升，按年跌幅亦有所收窄。

高盛報告指出，由於原油價格上升，商品價格通縮收窄，內地8月份整體CPI轉正，PPI跌幅按年收窄，料將在未來數個月繼續出現PPI通縮，不過跌幅有望進一步收窄。該行又預計，CPI將在未來幾個月繼續呈U形復蘇，根據其大宗商品研究團隊預測，能源價格或會觸底反彈，而隨着產出缺口收窄，服務業CPI應該會上升。

豬肉價料年底和明年續升

匯豐研究表示，隨着食品和燃料價格上漲，整體CPI由跌轉升，豬肉價格亦由低位回升，經過一段時間供應增加後，豬肉供應已趨於正常化，由於能繁母豬供應自去年底以來一直呈下降趨勢，豬肉價格將在今年底和明年繼續上升。同時，由於國際油價上漲，國內燃料價格也隨之上升，加上沙特阿拉伯最近宣布繼續減產至年底，燃料價格可能會繼續面臨供應壓力。

此外，美國財政部長耶倫稱正在密切關注中國經濟情况，其出席G20峰會時表示，中國面臨各種「全球挑戰」，包括疫後消費者開支不似預期、房地產行業長期債務問題及勞動力萎縮，認為中國有相當大政策空間來應對這些挑戰。她相信，美國不會受到這些因素直接影響，但部分東亞國家更有可能受影響。

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