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經濟
香港地產

暴雨後加快入市 太古城兩房970萬沽 上車客積極還價 412萬購荔灣花園

【明報專訊】百年難得一遇的暴雨，無損買家入市意欲，有準買家在暴雨期間還價，成功圓上車夢，以412萬元購入荔枝角荔灣花園兩房戶；另有準買家在暴雨過後，得悉心儀單位沒漏水問題，即拍板入市，以970萬元購入鰂魚涌兩房則王單位。

明報記者 甘潔瑩

中原分區營業經理馮健平表示，荔枝角荔灣花園最新錄成交，單位為B座中層6室，實用426方呎，屬兩房間隔，原業主最初開價490萬元，至近日減價40萬元或約8%，以450萬元放售，獲區內上車客垂青，日前無懼暴雨，積極還價，雙方終以412萬元成交，累積減價78萬或16%，折合實呎9671元。原業主在2011年7月以258萬元購入單位，持貨12年，帳面獲利154萬元，物業升值60%。

未見滲水 即承接太古城單位

另外，龍頭屋苑鰂魚涌太古城在暴雨後即錄成交。中原地產副區域營業董事張光耀表示，太古城最新成交單位為元宮閣中層G室，實用580方呎，屬屋苑兩房則王，望內園景。原業主今年5月放盤，當時開價1160萬元，已獲用家垂青，早前已睇樓一次，特意在暴雨後再睇樓，見單位未有滲水問題，即拍板承接單位，成交價970萬元，較4個月前叫價低190萬元或16%，折合實呎16,724元。原業主2002年255萬元買入，持貨21年，帳面獲利715萬元，物業升值逾2.8倍。

一手昨沽10伙

ONE INNOVALE佔5伙

新盤市場方面，發展商以推售新盤貨尾為主，昨日錄得約10宗一手成交，其中恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE系列，挾現樓優勢，昨日售出5伙，屬銷售最多的新盤，發展商單日吸金2167.16萬元，其中1伙為ONE INNOVALE - Bellevue C座15樓3室，實用311方呎，成交價496.18萬元，實呎15,954元，為昨日售出5伙中，售價最高的單位。

星凱．堤岸周三推售11伙

正展開新一輪銷售、中洲置業旗下位於火炭星凱．堤岸，日前新增優惠及更新價單後，昨日上載全新銷售安排，在本周三（13日）推出11伙。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，推售的11伙分佈於2座及5座，包括1個兩房戶及10個3房戶，折實售價998萬元起。另外，昨日開放第5座樓王示範單位予公眾參觀，吸引約100組參觀者到場。

[香港地產]

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