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經濟
2023年9月9日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
匯豐加新做按息半厘 封頂衝破4厘 削現金回贈 500萬按揭月供增1400元
樓市弱資金成本高 銀行棄進取搶按揭
離岸人幣低見7.3665 逼歷史低位
A股偏軟 華為概念股逆市熱炒
港股不足兩個月三度停市 深圳受極端天氣影響仍開市
伽藍傳港掛牌籌39億 第四範式上市過關
「灰熊」狙擊拼多多 斥欺詐 指旗下TEMU屬巧妙間諜軟件
官媒：勿誤讀減按息 房住不炒無變
內地8月新能源車銷售按年增35%
通用汽車提加薪10% 工會斥侮辱 美三大車企薪酬談判陷僵局 恐大罷工
聯儲鷹派官員 撐本月停加息
雪佛龍澳LNG工人局部罷工 天然氣價升
新地連環補價 錦田每呎低見2684元 較毗鄰同系爾巒16年前補價低近一成
新界農地補價轉熟地 風險較競投官地低
啟德住宅地延至下周一截標
西貢蠔涌地 財團申建8幢洋房
CCL一個月累跌2.19% 較今年高位跌近4%
帝灣居兩房戶黑雨下1278萬沽
MegaBox撐夜經濟 周五及中秋晚半價溜冰
陸振球：房住不炒 經濟失色
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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匯豐加新做按息半厘 封頂衝破4厘 削現金回贈 500萬按揭月供增1400元
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