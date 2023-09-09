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經濟

香港地產

CCL一個月累跌2.19% 較今年高位跌近4%

【明報專訊】二手樓價持續下滑，反映油塘親海駅I首輪開售當周二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報161.79點，按周跌0.38%，CCL連跌4周、即約一個月累跌共2.19%，指數續見29周、即今年2月後新低。

中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，二手樓價持續向下，由今年4月高位168.4點計，近21周累跌3.93%，今年整體樓價升幅收窄至3.2%，如果第四季繼續沒有利好消息，相信今年全年樓價升幅有可能蒸發。另反映大型屋苑樓價的CCL Mass報161.65點，按周跌0.51%；CCL（中小型單位）報160.47點，按周跌0.46%。上述兩項指數亦齊跌4周，分別累跌2.53%及2.37%。至於反映豪宅樓價的CCL（大型單位）報168.32點，連續兩周持平，未有升跌。

珀麗灣兩房560萬沽 6年微蝕離場

二手成交方面，馬灣珀麗灣錄得本月首宗成交。香港置業分行助理分區董事熊建明表示，珀麗灣第18座中層E室，實用497方呎，兩房間隔，望海景，原以610萬元放售，後減價50萬元或8%，終以560萬元、實呎11268元沽出，屬市價成交。

原業主2017年6月斥538萬元購入，持貨6年，帳面獲利22萬元或4%，若連使費計料實蝕逾5萬元或約1%。

另外，美聯區域聯席董事殷勒麟表示，紅磡老牌屋苑黃埔新邨，位於V座佳富樓頂層戶，實用327方呎，兩房間隔，業主原以448萬元放盤，減價70萬元或16%，終以378萬元、實呎11,560元沽出，低市價5%。買家為新香港人，計劃明年讓子女來港升學，見屋苑頂層單位不設升降機，需要步行多1層樓梯，價錢相對廉宜，故入市自用。殷補充，升降機可直達的黃埔新邨分層標準戶，市場最平放盤較上述單位貴近100萬元。原業主2011年4月約245萬元購入，持貨約12年多，帳面獲利133萬元，單位期內升值54%。

相關字詞﹕黃埔新邨 珀麗灣

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