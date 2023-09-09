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經濟

香港地產

西貢蠔涌地 財團申建8幢洋房

【明報專訊】財團不斷改劃土地，以增加住宅供應，有財團新近就西貢蠔涌地皮，向城規會申請改劃土地，以增加發展密度，擬興建8幢獨立屋，較兩年前獲批建的4幢洋房，建屋數量增加1倍。

地盤逾3萬呎 鄰近前亞視廠房

據城規會文件顯示，上述地點位於西貢蠔涌丈量約份第210及244約多個地段及毗連政府土地，位於前亞洲電視廠房以北，地盤面積約3.43萬方呎，現坐落於「住宅（丁類）」、「住宅（戊類）」及顯示為「道路」的用地，申請人擬作為「住宅（丙類）」用地，以地積比率0.75倍發展，擬建8幢3層獨立屋，總樓面約2.58萬方呎。

較兩年前獲批4幢增1倍

翻查資料，上述地皮早在2021年獲准作獨立屋發展，共涉4幢、涉約1.14萬方呎，即是次申請，獨立屋的數量較前多一倍，而總樓面則增加逾1.4萬方呎或逾1.2倍。

事實上，多間發展商在蠔涌一帶擁有發展項目，如「蘭桂坊之父」的盛智文旗下蘭桂坊集團伙拍遠展（0035）等，早年購入蠔涌地皮作洋房發展，並分兩期進行，第一期2013年獲准興建26幢洋房，總樓面約5.66萬方呎，第二期則計劃興建22幢洋房，總樓面約4.44萬方呎，亦於去年6月獲批發展，即整個項目共建48幢洋房，總樓面約10.1萬方呎。

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