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經濟

香港地產

新界農地補價轉熟地 風險較競投官地低

【明報專訊】樓價持續下調，影響發展商投地意欲，另一邊廂，發展商亦趁勢與政府商討換地及補地價事宜。本報統計，至昨日為止，本年度暫只售出一幅住宅官地，由會德豐地產在今年7月以17.2億元中標的西環堅尼地城西寧街與域多利道交界地皮，以最高可建住宅樓面24.33萬方呎計，折合每方呎樓面地價7071元。

近月發展商補地價態度明顯轉趨積極，除了新地（0016）先後完成兩個元朗項目的補地價項目，共涉約30億元外，早前亦有消息指，新世界（0017）就粉嶺北馬適路項目，決定採用標準補價，以約35億元完成換地手續，以可建樓面約112.3萬方呎計，每方呎樓面補價約3100元，料可提供逾3000伙。

事實上，新界交通基建配套日漸成熟，新界樓價與市區樓價的距離亦進一步收窄。業內人士指出，透過補地價將新界農地轉為熟地，相對於透過招標形式競投官地，投資風險相對較低。

學者：賣地收益仍有機會達標

值得留意，財政司長陳茂波在今年2月公布的本年度賣地收益，預計有關收入約850億元，中大經濟學系副教授莊太量表示，今年度賣地收益預算並非一個超高的預算，雖然近期有官地流標，但本年度尚有7個月，尚有矚目地皮待售，如啟德大型住宅地皮，以及金鐘廊商業項目等，亦有機會達到財爺的賣地收益目標。他續指，雖然樓價下跌，但政府在補地價機制上設有底價，不會過低，預計發展商將按其步伐及市况表現而補價。

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