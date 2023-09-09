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經濟
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通用汽車提加薪10% 工會斥侮辱 美三大車企薪酬談判陷僵局 恐大罷工

【明報專訊】美國汽車業3大巨頭通用汽車（美：GM）、福特（美：F）和Stellantis（美：STLA），與工人達成新一份勞工協議的限期尚餘不到一周，但談判仍陷僵局。代表3大車廠14.6萬名工人的美國汽車工人聯合會（UAW），抨擊GM提出的10%加薪幅度是「侮辱」，與工會爭取至少四成的加幅相距甚遠。倘雙方未能趕在現有勞工合約在下周四（14日）屆滿前，達成新的4年期勞工協議，工會可能發起史無前例的三大車廠大罷工，恐廣泛影響美國經濟。據智庫安德森經濟集團（AEG）估計，3大車廠關停可能會給汽車製造商、供應商及工人造成逾50億美元損失。

3大車廠早段股價變化不大。GM曾在2019年經歷40天大罷工，令當時汽車產量減少30萬輛，GM因此損失36億美元收益。由於目前美國的新車庫存緊張，大規模罷工可能導致汽車價格上漲，而汽車價格正是美國計算通脹的重要部分。

工會爭取至少調高四成

為避免工人罷工，GM向代表4.6萬名GM僱員的UAW建議，大部分員工將在4年合約期內合共加薪10%，而新入職或正在晉升的員工，可在合約期內獲56%工資增長。根據目前的薪酬結構，GM的工會成員時薪起點約為18美元，在4年合約期內，時薪可增至32美元以上。臨時員工也將加薪20%，時薪可達20美元。GM建議的其他福利，還包括兩次額外的3%一次性付款，令薪酬總升幅達16%。通用汽車另將發放5500美元的額外獎金、6000美元的一次性通脹補貼，並在合約期內支付5000美元抗通脹獎金。

雖然GM提出的薪酬方案，規模是1999年以來最大，不過UAW主席費恩（Shawn Fain）批評，GM提出的「侮辱性建議」，並未聽取工人的一系列要求，包括：時薪即時提高20%，並在4年合約期內，加薪4次，每次加幅5%。每周工時須降至32小時，但維持領取每周40小時薪酬，另恢復傳統養老金等福利。此外，所有臨時員工須轉為永久員工，並提高與企業的利潤分享。

工會認為，以往的談判讓步太多，令車廠利潤大增。今年上半年，3大車廠的盈利合共高達210億美元。彭博社早前指出，UAW提出的薪酬方案，將在合約期內，為各車廠增加超過800億美元的僱員成本。

通用汽車總裁Mark Reuss強調：「我們需要一份公平的勞工合約，既能獎勵員工，又能保護業務長期穩健發展。」

罷工或累汽車減產 影響GDP

福特上周亦提出，在2027年前加薪9%，並一次性支付6%的工資獎勵，同樣被工會拒絕。Stellantis則計劃於本周內向工會提交建議。UAW表示，97%會員已授權工會，倘未能達成協議，就展開罷工。UAW已籌集8.25億美元的罷工基金，計劃向罷工工人支付薪酬及醫療保險。

S&P Global Mobility估計，為期10周的罷工，將意味汽車產量減少約150萬輛。汽車行業為美國GDP貢獻約3%，是美國的支柱產業之一，大規模罷工恐影響美國的經濟表現。由於美國勞動力供應仍然緊張，工會近期的注碼愈來愈高。例如聯合包裹（UPS）此前就與工會達成兼職員工5年內平均加薪48%的協議。

（綜合報道）

[國際金融]

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