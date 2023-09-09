官媒：勿誤讀減按息 房住不炒無變

購房旺城市首套房仍高企4.7厘

文章指出，儘管中國房地產市場供求關係已發生重大變化，但「房住不炒」的定位沒有變，房貸利率降低對一線熱點城市的影響有限，且主要針對二套房，改善性住房需求被進一步釋放。

文章批評部分房地產中介、營銷機構利用購房者的信息不對稱劣勢，刻意誇大房貸利率降低對於樓市價格的影響，散佈非理性購房之聲，對此要予以警惕並釐清事實邏輯。要看清楚今次房貸利率降低，是全國政策下限降低，不是所有城市的房貸利率「一刀切」降至全國政策下限。

文章解釋，雖然全國首套房利率政策下限是4厘，但各城市實際執行利率卻差別較大。例如部分城市符合「首套住房貸款利率政策動態調整機制」條件，其首套房利率早已低於4厘；部分城市購房需求旺盛，其首套房利率仍保持在4.7厘左右的較高水平。目前，各一線熱點城市的首套房、二套房利率尚未大幅下降。

由此可見，分析「房利率降低」問題，既結合不同區域，也要關注差異化住房需求，要看到普遍性，也要看清差異性，切莫人云亦云，陷入恐慌情緒，做出非理性決策。接下來，各地要堅持「房住不炒」定位，因地制宜、實施好差別化住房信貸政策，更好滿足剛性、改善住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。