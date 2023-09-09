「灰熊」狙擊拼多多 斥欺詐 指旗下TEMU屬巧妙間諜軟件

明報記者 蕭嘉聰

翻查資料，灰熊研究亦曾狙擊蔚來（9866）、中通快遞（2057）等，往績表現各異（見表）。受消息拖累，拼多多周四最多跌8.7%，低見92.79美元，收市報96.61美元；昨日盤前曾跌1.5%。

疑打算非法售西方客戶數據

灰熊研究報告指出，TEMU具有惡意軟件或間諜軟件的全部特徵，包括具有隱藏功能，允許在用戶不知情的情况下泄露其數據，強烈懷疑TEMU或已打算非法出售從西方客戶竊取的數據，以維持其注定失敗的商業模式。報告提到，TEMU過去9個月內下載量逾1億次，全部來自美國和歐洲，其開發團隊包括100名工程師，他們同時開發拼多多應用程式，惟該應用程式曾被Google Play商店暫停，部分內容與TEMU組件相同，強烈表明TEMU惡意意圖。

斥無法持續盈利 猖獗操縱用戶

報告又指，內地廉價購物應用程式過去已證明此商業模式根本無法持續盈利，估計TEMU每張訂單將造成30美元損失，其廣告支出和運輸成本更是天文數字。灰熊研究認為，拼多多旗下TEMU，通過猖獗的用戶操縱、類似連鎖信（Chain-letter-like）的親和力騙局來推動註冊，更使用最激進和最可疑的技術來操縱大量用戶安裝TEMU。

灰熊研究亦提到拼多多的財務問題，如跨大盈利，甚至過去5年來連一名首席財務官都欠奉（見表）；其過去亦曾捲入重大刷單醜聞，並涉及70億元人民幣的洗錢非法賭博流量等。

報告質疑，拼多多結構是為內部人士而非股東利益而運營，更有大量股份下落不明。鑑於上述行為，很難相信市場已給予拼多多約1350億美元市值，預期災難性監管干預的風險無處不在。