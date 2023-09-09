伽藍傳港掛牌籌39億 第四範式上市過關

另外，AI獨角獸、從事人工智能解決方案的北京第四範式於周四通過上市聆訊，隨時可在港開展招股，其獨家保薦人為中金。若連同第四範式在內，由上月起計、通過上市聆訊可出籠上市的新股已增加至5隻，其中亦包括樂艙物流、武漢友芝友生物製藥、中旭未來和途虎養車。

第四範式股東包括騰訊高盛

第四範式提供企業級AI解決方案，包括一整套端對端AI解決方案「先知平台」。股東包括騰訊控股（0700）、高盛等。其平台的設計給予企業自行開發及操作AI應用的能力，配合「即插即用」及少代碼、或無代碼的特性，令用戶更易應用其AI方案；而集團亦對應客戶要求而提供應用開發服務，相關收入去年佔總收入52%，成為公司最大的收入來源。灼識諮詢報告亦顯示，按去年收入計，公司在中國佔據着以平台為中心、決策類人工智能市場最大的市場份額。

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