港股不足兩個月三度停市 深圳受極端天氣影響仍開市

黑期較周四收市低水223點

港股昨天全面停市之際，同樣飽受極端天氣影響的深圳雖然公布停課停工，但深圳證券交易所如常交易，全日錄成交額約4126億元人民幣，再度出現兩地股市一開一關的不同處理情况。但由於滬深股通暫停，影響外資無法在港透過該機制參與北向交易。

港股因停市亦損失交易額，以今年7月至昨天為止，分別因8號風球及黑色暴雨警告而令港股及期貨全日停市共3個交易日，以今年首8個月日均成交額1120億元計，簡單計已減少交易額約3360億元。此外，雖然天文台於昨天下午3時多取消黑色暴雨警告，而改發的黃色暴雨警告信號亦於下午4時45分取消，但收市後交易時段已告暫停交易，故晚間時段的期指和其他期貨、期權也無法恢復交易。至於俗稱「黑期」的香港HS50指數期貨曾見17979點，比周四恒指收報18202點低水約223點。

促進股票市場流動性專責小組主席唐家成早前表示，聽取金融監管機構及港交所（0388）有關市場情况和股票市場流動性分析等數據後，各成員將交換意見，而小組將加開會議，盡早向特首提交短期建議，再聚焦中長期建議及提交最終報告。市場預料中長期措施的討論將包括在惡劣天氣下維持交易等問題。