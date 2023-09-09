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經濟

A股偏軟 華為概念股逆市熱炒

【明報專訊】港股昨日停市，受人民幣持續走低影響，滬深股市走勢偏軟，滬指收報3116點，跌5點，全周累跌0.5%；深指收報10281點，跌39點，全周累跌約1.7%。兩市成交縮減一成至6818億元（人民幣，下同），比周四再減850億元，但市場大炒「華為概念股」，帶動漲停股份數目多達44隻，其中捷榮技術（深：002855）在8個交易日錄7次漲停。

漲停股份多達44隻

華為推出配置更高的Mate 60 Pro在內地開啟訂金預售，支援衛星通訊等功能，刺激「華為概念股」如電子、衛星導航、半導體和光刻機等股份上升，手機精密結構件商捷榮技術昨升10%，至21.01元後再漲停，累計漲幅約1.1倍；面板製造商華映科技（深：000536）升10%，至3.19元後漲停，且為7個交易日的第六度漲停。其他相關強勢股包括冠石科技（滬：605588）和張江高科（滬：600895）連續3日漲停。但中芯國際（0981）於上海上市的股份（滬：688981）未有跟隨相關概念股大升，收報52.5元，升0.7%。

中芯掉隊 滬僅升0.7％

另外，教育、傳媒和煤炭開採加工行業股份領跌。至於我樂家居（滬：603326）披露股東于範易等人違規超額減持股份，遭中證監立案，于範易等人承諾盡快回購超額減持股份後，我樂家居昨低見13.4元，跌7.7%，收市跌幅收窄至4.6%，至13.85元，成交額7.9億元。

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