離岸人幣低見7.3665 逼歷史低位

分析：離岸人幣流動性收緊增波動

在岸人民幣昨日續創2007年底以來低位，下午曾低見7.3498。截至晚上9時15分，人民幣在岸價報7.3419，下跌132點子，離岸價報7.364，下跌232點子。昨日香港銀行因黑雨暫停營業，上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，離岸人民幣市場流動性收緊，增加昨日匯價波動。

在岸人民幣已跌穿去年低位，對於人行會否出手，林俊泓指不少非美貨幣其實已失守今年低位，人民幣跌幅其實較其他貨幣小。現時市場沒有大規模沽空人民幣，加上目前內地經濟增長放緩，因此他認為人行會順勢讓人民幣貶值，只會在急跌時阻慢跌勢。技術走勢上，他表示美匯指數若突破今年3月高位105.89，及後便沒有太大阻力，到時人幣將加快下跌，屆時視乎人行會否防守7.4水平，他認為未來數月有機會見7.5。