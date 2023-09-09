樓市弱資金成本高 銀行棄進取搶按揭

曹德明認為，早前的市場競爭其實是過於激烈，資金成本較高的小型銀行，小部分已先行上調H按鎖息上限，或最優惠利率（P）上調幅度高於整體市場，如同被迫退出市場。今輪港銀行加P相對美息上升幅度，以至相對過去數次加息周期的加幅都為小，他認為參照過去周期，今次P息最少也應升到6.5厘。即使是大型銀行亦面對資金成本上升，按揭難以錄盈利，不論從利潤或風險管理角度，銀行都應上調按息。

分析：市况難交叉銷售 大行「止血」

今次調整只會影響本已淡靜的新做按揭，至於牽動整體實際按息的最優惠利率，今輪上調較克制。分析指香港匯豐的活期和往來存款（CASA）比率，今年6月底雖已較去年同期下降18個百分點至75%，但加P將同時調高銀行活期存款利率，影響甚大。上海商業銀行研究部主管林俊泓指匯豐CASA比率仍相當高，加P或令存息成本上升高於貸息收入增加。他指優惠按息有助銀行吸客，經交叉銷售其他產品彌補收入，不過近期市况較難交叉銷售，因此大行現時上調按息「止血」。