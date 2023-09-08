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經濟
2023年9月8日星期五
股市最前線
新地東成里跨代共居房屋補價23億 每呎樓面地價2865元 低過2011年同區水平
2014年曾批建洋房 4年前提出「跨代共居」
會德豐康城第12A及B期1335伙批預售 上月4住宅樓花獲批預售 共涉2998伙
建灝九龍城文曜最快本月推 預告不上樓書價單
麗港城特色戶1100萬沽 3年實蝕近兩成
嘉華東莞嘉譽灣260萬人幣起
內地上月出口跌8.8% 表現勝預期 進口降7.3% 跌勢均見放緩
在岸人民幣見16年低 累A股港股弱勢
新地基礎溢利倒退17% 遜預期
標普：內地城投債料60萬億 流動性迅速惡化
內銀降首套住房貸款利率 本月25日生效
港交所再拓國際網絡 倫敦辦事處昨開幕
安踏旗下Amer Sports傳美申IPO 尋求最高估值780億 冀明年初上市
我樂家居股東違規減持 稱盡快購回
生產力局主席：續推動新型工業化
騰訊推AI「混元大模型」 接入逾50款產品
紅杉中國減持美團套現34億
SK海力士：正調查晶片在華為新手機出現
大家樂：8月銷售欠佳 晚市未及疫前
京傳擴iPhone禁令 蘋果兩日大跌 市值周三蒸發千億美元
美首申領失業救濟人數 降幅超預期
WeWork擬全球辦公室重談租約 減經營成本
張兆聰：時代天使拓海外 值得跟進
港元定存高息精選
植耀輝：A股港股博反彈只宜小注
方保僑：一個人出遊可帶來新衝擊
技術取勝：高偉電子反彈或結束
盧駿匡：港股反彈未超買 仍有上升空間
醬香拿鐵賣斷市 瑞幸緊急採購茅台酒
「十優港姐」加盟 傳承教育研轉主板
劉思明：購買力已消耗 入巿意欲低
周顯：高頻交易定長線投資重要？
譚新強：台灣，您好嗎？
湯文亮：優質筍盤的誘惑
東京都心樓價向好 憧憬外資流入
港元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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新地東成里跨代共居房屋補價23億 每呎樓面地價2865元 低過2011年同區水平
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