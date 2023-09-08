新地基礎溢利倒退17% 遜預期

集團主席郭炳聯指出，政府已推出吸納外來人才和輸入勞工等一系列措施，吸引重點企業的措施亦取得良好進展，將為香港引入資金與人才，預計這些利好因素有助支持香港的房屋需求。

稱引入資金勞工 支持港房屋需求

相對上半年度新地的股東基礎溢利只有94.65億元，下半年則達144.2億元，較之前半個年度增長52.35%。集團指出，2023/24年度在港銷售目標為330億元，內地則為50億元。年內集團在港透過銷售Novo Land、University Hill等多期項目，錄得合約銷售334億元，按年增長13.3%，接近其所定的銷售目標。全年待入帳的香港物業合約銷售額達280億元，當中有240億元會在2023/24年度入帳。期內在港新增3幅新的商業用地，有土地儲備約5800萬方呎。其在內地則錄得合約銷售44億元人民幣，待確認的合約銷售為40億元人民幣。整體物業銷售部門期內的分部綜合盈利為112.99億元，按年減少28.7%。集團在內地的土地儲備約6750萬方呎。

23/24年度港銷售目標為330億

香港總租金收入按年錄得1%增長至177.38億元，內地的總租金收入則按年跌4%至52.15億元人民幣。整體租務部門分部綜合盈利為184.61億元，按年跌4.07%。酒店部門則扭虧並獲利1.61億元。

另外，運輸及基建及物流和數據中心部門，分別錄得15.87億元及11.71億元分部盈利，按年增長30.62%及12.16%，為新地少數錄得盈利增長的部門。

截至6月底，新地總借貸中42%為定息債及人民幣債。根據業績簡報，淨負債比率按年減少0.8個百分點至18.2%。