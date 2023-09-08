內地上月出口跌8.8% 表現勝預期 進口降7.3% 跌勢均見放緩

明報記者 歐陽偉昉

歐美聖誕節假期訂單開始出口，8月出口按月上升1.2%。除了今年表現理想的汽車出口額仍按年升35.19%、家用電器回復雙位數增速，多項消費品，如手機、服裝、鞋靴等則維持雙位數按年跌幅。按主要出口地區計算，對美國出口金額按年跌幅，由7月的23.12%收窄至9.53%，對東盟出口由21.43%收窄至13.25%，對歐盟出口8月按年跌19.58%，與7月相若。

汽車家電回復雙位數增速

去年第四季內地防疫封城措施更為頻密，信銀國際首席經濟師卓亮指出，內地出口於去年10月開始按年轉跌，基數降低效應將在今年內收窄出口按年跌幅，不過實際外需壓力並未消退，美國8月就業市場表現減弱，歐元區數據亦不理想，而數據仍在收縮範圍，仍將拖累內地經濟增長。

去年基數低 實際外需壓力未退

興業證券報告認為除基數效應，外需實際也初顯改善迹象，8月內地製造業採購經理指（PMI）當中，新出口訂單指數亦較7月改善0.4至46.7，另外8月美國和歐元區，以致以東盟為代表的新興經濟體，製造業PMI均較7月有改善，反映全球製造業景氣也有所改善。

8月內地進口總額按年下跌7.3%至2165.1億美元，好過市場預期的跌9%，較7月跌幅12.4%收窄。工業生產相關的大宗商品，進口額雖續受商品價格下跌影響，不過進口數量維持過去數月急增趨勢，8月煤進口量按年增50.51%至4433萬噸，銅礦砂按年增18.81%至270萬噸，均創歷史新高，另外原油、鐵礦砂、天然氣進口量維持雙位數增長，惟半導體、集成電路、高新技術產品進口額維持下跌。

卓亮指出，進口額有受大宗商品價格反彈帶動，進口量增長則是因為基建需求推動，對經濟影響正面。至於能否反映整體投資和內需也開始回升，他認為仍需觀察相關數據，以致近期內地推出連串支持內房政策，能否改善市場信心和銷售，推動房地產開發投資回升等。