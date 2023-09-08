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經濟
香港地產

會德豐康城第12A及B期1335伙批預售 上月4住宅樓花獲批預售 共涉2998伙

【明報專訊】地政總署最新資料顯示，4個住宅樓花於上月獲批預售，共涉2998伙，當中包括兩個私宅，為會德豐旗下將軍澳日出康城第12A期、12B期，分別提供650伙、685伙，共涉1335伙；另兩個獲批預售住宅，包括房協九龍安禧街21號涉1403伙、市建局紅磡煥然懿居第3座涉260伙。

業界分析稱，目前已批預售、但尚未發售的私宅有約1.53萬伙，此批單位將左右後市發展。

房協市建局兩項目共1663伙

據地政總署資料，上月共4個住宅項目，獲批預售樓花共涉2998伙，數量較7月錄4602伙，按月回落35%；其中獲批預售的將軍澳日出康城第12A、B期，發展商會德豐回應查詢時稱，正積極籌備項目的預售工作（樓花期長約26至27個月），稍後公布具體部署。值得留意，會德豐同系、涉單位650伙的日出康城第12C期，現時仍待批預售。上月另兩個獲批預售的住宅皆屬資助房屋，包括房協觀塘安達臣安禧街21號、涉1403伙（去年曾發生塌天秤意外），以及市建局紅磡煥然懿居第3座，涉260伙。

蔡志明青山灣項目申預售涉1323伙

至於上月新申請預售新盤，涉3個項目共1361伙，伙數按月升767伙或近1.3倍，創3個月新高；其中最具規模的，是「玩具大王」蔡志明旗下旭日集團、於2021年底斥資近38億元，向被傳陷入財困的內房佳兆業（1638）購入的屯門市地段第518號青山灣住宅地，分第1期、2期兩份申請，提供692伙、631伙，合共1323伙， 預計2025年11月落成，樓花期約27個月。此外，大昌（0088）旗下鴨脷洲內地段第137號亦申請預售，涉38伙。

另地政總署顯示，截至上月底，滾存待批預售樓花16195伙，相對7月底17832伙，按月減少1637伙或9%，並連跌3個月，為2021年11月後的21個月新低。美聯首席分析師劉嘉輝指，雖然8月獲批預售樓花單位共2998伙，按月減少35%，但數量仍算偏高；而現時已獲批預售、但尚未發售的新盤單位總數（私營及公營合計），由7月近1.59萬伙攀升至8月逾1.73萬伙，而扣除首置盤及資助房屋後，私宅數量仍有近15,300伙，此類可隨時推售的單位，個別項目已部署推出，相信新盤市場動向仍是樓市焦點。

[香港地產]

相關字詞﹕預售樓花同意書 大昌 旭日集團 佳兆業 會德豐 日出康城第12A期和12B期 地政總署

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