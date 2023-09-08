2014年曾批建洋房 4年前提出「跨代共居」

新地亦指出，部分單位及設施適合所有年齡人士，包括長者居住或使用，該項目更設有一個社區樞紐，當中包括一所健康中心、幼兒園/幼稚園、商業設施、政府的社福設施，以及車輛停車處等。

兩度申請放寬發展密度

新地2019年提出申請時，強調「跨代共居房屋」計劃模式並不需要任何公帑或政府資助，希望成為一個試點計劃，推動跨代共融。翻查資料，上述東成里項目，早在2014年5月已獲城規會批出其發展，獲准建65幢3層高、平均面積逾2000方呎洋房，涉樓面約13萬方呎。及後新地同年8月再度向城規會提交修訂方案，放棄興建洋房，改作低密度分層住宅，將地積比提高至約0.74倍，擬建455伙平均面積約581方呎的住宅，涉樓面約26萬方呎，雖然可建樓面增加1倍，修訂方案仍於2016年獲城規會通過。

事隔3年，新地再度提出申請放寬發展密度申請，並將單位縮則，以總地積比2.29倍發展，興建8幢住宅大廈，提供1518伙、平均面積498方呎住宅，總樓面達80.6萬方呎。

[香港地產]