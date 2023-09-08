新地東成里跨代共居房屋補價23億 每呎樓面地價2865元 低過2011年同區水平

上述東成里項目，鄰近南生圍一帶，毗鄰即為新地土地共享先導計劃的蠔洲路項目（見圖）。資料顯示，項目佔地約35.27萬方呎，新地上月完成換地手續，涉及金額約23.09億元。就文件所見，項目最高可建樓面約80.6萬方呎，每方呎樓面地價約2865元，料將與同系土地共享項目產生協同效應。

值得留意，蠔洲路項目去年11月已獲土地共享先導計劃顧問小組支持，以及行政長官會同行政會議原則性同意，申請人仍須進行技術評估等，相關工程最快可於2025年展開。該項目將提供1870個公營房屋/「首置」單位，私宅單位則涉約1260伙。

可建5幢最高19層高住宅 涉1518伙

換地文件顯示，新地完成補價的東成里項目住宅部分，最高可建樓面約73.59萬方呎，擬建1518伙，另設不多於4.9萬方呎非住宅樓面；而在該項目中，發展商需興建部分政府設施，以及一個面積不少於約10764方呎的幼稚園或幼兒園，另有一個面積不少於4407方呎的特殊幼兒中心。資料顯示，項目去年10月獲屋宇署批出圖則，可建5幢17至19層高住宅物業，其中1幢基座設有兩層平台，作商業、政府社福設施及幼稚園等用途；項目中另設兩幢1層高的建築物，作住客康樂設施，整個項目共約80萬方呎。

毗鄰同系土地共享計劃地

若參照同區補價項目、現為PARK YOHO系列，新地2011年以約70.21億元完成補地價，項目佔地189.42萬方呎，以可建樓面233.3萬方呎計，每方呎樓面補價約3010元，即東成里項目每方呎補價比12年前仍要低約5%。

值得一提，政府去年3月公布以標準金額徵收新發展區，包括古洞北及粉嶺北兩個新發展區契約修訂補價安排，若作住宅發展，每方呎樓面補價逾5000元，但隨後樓市回落，相關發展商均放棄選用標準金額，而政府今年6月、即有關安排到期前，公布調低相關金額，減幅約21%至33%，即每方呎樓面補價約3484元至3716元。據悉，新世界（0017）粉嶺北14區項目便決定採用標準補價，涉約35億元，佔地逾15.6萬方呎，可建樓面約112.3萬方呎，包括93.6萬方呎住宅樓面，每方呎樓面補價約3100元，料可提供逾3000伙。

明報記者

[香港地產]