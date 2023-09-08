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香港地產

新地東成里跨代共居房屋補價23億 每呎樓面地價2865元 低過2011年同區水平

【明報專訊】近月樓價持續回調，政府今年中宣布下調新界東北包括古洞北及粉嶺北兩個新發展區標準補地價，部分發展商亦趁機以低價進行換地，其中龍頭發展商新地（0016），旗下元朗東成里「跨代共居房屋」項目，最新以23億元完成補地價，以可建樓面約80萬方呎計，每方呎樓面補價約2865元，較同系2011年同區沙埔項目（即現時PARK YOHO系列）每方呎樓面補價約3010元還要低約5%。

上述東成里項目，鄰近南生圍一帶，毗鄰即為新地土地共享先導計劃的蠔洲路項目（見圖）。資料顯示，項目佔地約35.27萬方呎，新地上月完成換地手續，涉及金額約23.09億元。就文件所見，項目最高可建樓面約80.6萬方呎，每方呎樓面地價約2865元，料將與同系土地共享項目產生協同效應。

值得留意，蠔洲路項目去年11月已獲土地共享先導計劃顧問小組支持，以及行政長官會同行政會議原則性同意，申請人仍須進行技術評估等，相關工程最快可於2025年展開。該項目將提供1870個公營房屋/「首置」單位，私宅單位則涉約1260伙。

可建5幢最高19層高住宅 涉1518伙

換地文件顯示，新地完成補價的東成里項目住宅部分，最高可建樓面約73.59萬方呎，擬建1518伙，另設不多於4.9萬方呎非住宅樓面；而在該項目中，發展商需興建部分政府設施，以及一個面積不少於約10764方呎的幼稚園或幼兒園，另有一個面積不少於4407方呎的特殊幼兒中心。資料顯示，項目去年10月獲屋宇署批出圖則，可建5幢17至19層高住宅物業，其中1幢基座設有兩層平台，作商業、政府社福設施及幼稚園等用途；項目中另設兩幢1層高的建築物，作住客康樂設施，整個項目共約80萬方呎。

毗鄰同系土地共享計劃地

若參照同區補價項目、現為PARK YOHO系列，新地2011年以約70.21億元完成補地價，項目佔地189.42萬方呎，以可建樓面233.3萬方呎計，每方呎樓面補價約3010元，即東成里項目每方呎補價比12年前仍要低約5%。

值得一提，政府去年3月公布以標準金額徵收新發展區，包括古洞北及粉嶺北兩個新發展區契約修訂補價安排，若作住宅發展，每方呎樓面補價逾5000元，但隨後樓市回落，相關發展商均放棄選用標準金額，而政府今年6月、即有關安排到期前，公布調低相關金額，減幅約21%至33%，即每方呎樓面補價約3484元至3716元。據悉，新世界（0017）粉嶺北14區項目便決定採用標準補價，涉約35億元，佔地逾15.6萬方呎，可建樓面約112.3萬方呎，包括93.6萬方呎住宅樓面，每方呎樓面補價約3100元，料可提供逾3000伙。

明報記者

[香港地產]

相關字詞﹕土地共享先導計劃 蠔洲路 跨代共居房屋 標準補地價 補地價 東成里項目 新地

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