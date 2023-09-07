美加息預期升溫 美匯見半年高 日圓昨晚低見147.7 官員警告或干預

芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注9月暫停加息的概率仍高達九成，但今年底前加息的概率，由不足五成，升至五成以上。美股三大指數午夜前下滑，納指跌1%，道指跌逾200點，大型科技股普遍下滑。

新加坡華僑銀行分析，美國長期較高的利率，以及美國經濟增長的韌性，正支撐美元。面對美元強勢，主要貨幣受壓。日圓兌每美元昨晚跌至147.7，接近周二的10個月低位。每百日圓兌港元跌至5.3算。日本負責外匯事務的最高官員神田真人昨「出口術」干預，警告若投機行為持續，政府將在必要時採取適當行動，不排除會採取任何選項。

高盛：日圓兌美元或貶至155

路透社指出，今次口頭干預，是自8月中、日圓跌勢加劇以來，日本官員發出的最強烈警告。荷蘭國際集團（ING）全球市場主管特納（Chris Turner）表示，日圓已跌至日本當局去年入市干預的水平，神田的言論預示干預行動可能逼在眉睫。特納稱：「我們大概會看到入市干預，但這不一定意味潛在的趨勢很快逆轉，因為美元持續強勢。」

東方匯理分析，日圓兌每美元在一個交易日內由146跌至近148水平，屬過度波動，促使官員發出即將進行外匯干預的警告。高盛預測，日圓兌美元未來6個月可能貶至155水平。

其他亞洲貨幣亦普遍下滑，菲律賓披索兌每美元跌至56.94，觸及9個月低位。印尼盾、韓圜兌美元疲軟。彭博亞洲外匯指數跌至10個月低位。菲律賓和泰國央行警告，可能會採取干預行動。市場人士指出，美元強勢，將妨礙亞洲多國央行放寬貨幣政策，以免本幣跌勢加劇。

分析：油價至年底90美元徘徊

加劇通脹

由於沙特阿拉伯及俄羅斯將石油供應限制延長至今年底，刺激布油價格昨晚再次升穿每桶90美元，是去年11月高位。新加坡大華銀行預計，由於供應減少，布油價格可能會繼續走高，預計從現在到年底，價格將在每桶90美元徘徊，並在明年上半年升至每桶95美元，這將加劇通脹的壓力。

歐洲央行管理委會成員Klaas Knot表示，投資者大致押注歐洲央行下周不會加息，這「可能」低估了加息的可能性。歐元兌美元昨晚在1.07水平徘徊。加拿大央行昨維持利率在5厘水平，但聲明指鑑於通脹居高不下，不排除再次加息。美元兌加元昨晚微升至1.366。

英倫銀行行長貝利昨表示，利率可能已「接近加息周期的頂部」，預示可能毋須進一步加息。英鎊兌美元昨晚跌穿1.25，是6月以來首次。

（綜合報道）

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