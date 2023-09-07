李秀恒油塘榮山工廈重建商廈 規劃署不反對

啟德住宅地明截標 估值45億起

另繼早前荃灣油柑頭首置上車地流標後，啟德2A區2及3號住宅官地於明日截標，可建樓面達99.23萬方呎，料可提供約1,325伙，挾市區及鄰近港鐵宋皇臺站，在交通上佔優勢。美聯測量師行董事林子彬指，近期樓市受經濟環境及不明朗因素拖累，加上早前有地皮流標，打擊發展商競投地皮意欲。林氏又稱，項目有不少發展限制，如需分兩塊地皮發展，亦需興建地下商業街及社區設施，增加一定建築成本及時間，發展商出價亦會反映上述因素及風險，料出價傾向審慎。

據賣地章程，6項社福設施涉及樓最少4.19萬方呎，當中包括嚴重弱智人士宿舍及男童院的興建較大，面積分別1.49萬及逾1.2萬方呎，是面積較大的社福設施，餘下4項社福設施，面積最少介乎1327至6869方呎。綜合市場人士估計，地皮最新估值約44.65億至59.54億，預計每方呎樓面地價介乎4500至6000元。