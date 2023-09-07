西半山寶峰下周三推4房戶招標

項目屬單幢式設計，樓高11層，提供16伙，實用面積由3773至7263方呎，採3房3套房至5房5套房設計。

星凱‧堤岸日內更新價單

據銷售安排資料顯示，項目將於下周三推出7樓A室，並於當日上午11時至中午12時招標，屬實用4143方呎4房連儲物室戶型。至於項目面積最大單位為實用7263方呎8樓A室，屬全層特色戶，採5房5套連閱讀室和儲物室間隔。市場消息稱，發展商稍後開放現樓示範單位，予準買家預約參觀，估計將以招標形式發售。

至於中洲置業旗下火炭星凱‧堤岸正部署現樓銷售。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，項目逾九成已發售的單位完成交樓，日內將更新價單，擬增設優惠吸引優質專才，而早前26伙「撻大訂」單位料短期內不會重推。項目2021年推出至今累沽874伙，套現逾90億元，平均呎價2.03萬元。

至於恒地（0012）紅磡大型重建項目、樓花期長約19個月的必嘉坊3期（GREENWICH），昨上載4號價單，加推28伙，折實均呎19,038元，並敲定本周日（10日）於尖沙嘴美麗華廣場，以先到先得形式推售新價單全數28伙。

是次加推包括27伙分層戶及1伙平台特色戶，實用由212至387方呎，屬開放式至兩房戶，折實價365.13萬至809.82萬元，折實實呎17,223元至23,034元；入場單位為6樓D室，實用面積212方呎，屬開放式戶，折實價365.13萬元，折實實呎17,223元。

此外，同系與市建局合作、已屆現樓的長沙灣映築，日前上載全新7號價單17伙、均呎17,470元，雖未公布最新銷售部署，但昨日新錄一宗高層戶成交，為36樓實用332方呎G室兩房戶，成交價853.89萬元，實呎25,720元。