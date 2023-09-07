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經濟
2023年9月7日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
人幣曾跌穿7.32 拖累A股港股 逼近16年低 高盛：救樓市人行不怕有序貶值
大摩：長倉基金8月淨沽港股A股
唐家成：施政報告前專責小組交短期建議
官媒籲更多城市取消限購 內房續飈
樂艙物流IPO捲土重來 首4月純利跌63%
GUM：強積金上月人均蝕7273元 港股基金跌逾8%表現最差
陽光房地產：開夜市需額外人手 倘能平衡願配合
Tesla告小米持股公司侵害技術秘密
匯豐信用卡上半年旅遊相關消費飈兩倍
金風科技分拆REITs深交所上市 集資8.8億
《華爾街日報》：中國禁官員用iPhone
美加息預期升溫 美匯見半年高 日圓昨晚低見147.7 官員警告或干預
歐盟反壟斷名單 涉6科企22項服務
日家庭買金對冲通脹 帶動零售價首升穿1萬日圓
張兆聰：美元強累大巿 理想可博反彈
美元定存高息精選
技術取勝：昆侖能源回調宜守5.8元
柏傲莊撻訂戶佣金照付 施永青讚新世界重承諾
騰訊雲公眾號暗示 AI聊天機械人或今發布
劉思明：內房殘股急彈屬投機 小心快速退潮
周顯：印花稅不等於交易費用
湯文亮：財爺不懂窮則變變則通
科學園公司3.2萬租海鑽3房戶 開學後內地生租樓潮稍退 公司客接力
信和奧運站遨凱酒店 住30晚租2.8萬起
淘大兩房9個月來實呎首失守1.2萬
西半山寶峰下周三推4房戶招標
新地商場加碼谷夜經濟 下周五起營業至零時
李秀恒油塘榮山工廈重建商廈 規劃署不反對
物監局：推發牌制度後 投訴年均升五成
新樓管理費高 最重要物有所值
技術取勝：昆侖能源回調宜守5.8元
【明報專訊】太古地產反彈宜穿17.6元（圖）
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