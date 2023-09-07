《華爾街日報》：中國禁官員用iPhone

報道又提到，過去數周部分政府人員在通訊群組或會議中接獲上級通知有要求，但未知涉及層面有多廣泛，中央的目的是為減少對外國技術的依賴和加強網絡安全，以及限制敏感信息流出中國。蘋果在中國高端智能手機市場佔據主導地位，中國亦是其最大市場之一，約佔其總收入的19%。

除了蘋果，報道未有提及受該措施影響的其他智能手機品牌，但相信此舉可能已對包括蘋果在內的外國品牌產生寒蟬效應。

限制措施反制華為禁令

報導引述知情人士稱，中央多年來一直都有限制某些機構的政府官員在工作中使用iPhone，現在命令的覆蓋範圍擴大，表明中央正加大力度確保其規定得到嚴格執行。《華爾街日報》認為，中國新的限制措施與美國針對華為的禁令，以及針對官員使用TikTok的類似禁令相類同。

國家主席習近平一直強調國家安全，隨着中國與美國的競爭加劇，近年來加強了對數據和數字活動的控制，而中央亦一直敦促其機構和國有企業使用國產產品，替換包括電腦、操作系統和軟件在內的外國技術，以確保安全可控。