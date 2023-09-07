樂艙物流IPO捲土重來 首4月純利跌63%

預料4新股本月啟動招股

樂艙物流於內地從事跨境海運物流，中信證券和農銀國際任聯席保薦人；公司早於去年10月24日首度遞表，申請失效後至今年5月重新入表。據樂艙物流初步上市文件，集團成立於2004年，兩核心業務包括跨境物流服務及船舶出租服務，服務網絡覆蓋北美、拉丁美洲、歐洲等主要目的地。以今年首4個月計，集團純利按年下跌近63%至8301.2萬元人民幣；收入亦下跌77.4%至4.54億元人民幣。

樂艙物流表示，由於市場運價自去年下半年以來大幅下降，已暫停提供自營跨境海運服務，並將於市場狀况有利時恢復業務，預料今年或不會從該業務產生任何可觀收入。同時，由於去年初市况良好，惟今年自營跨境海運服務量為零，預料今年跨境物流服務總量將低於去年，使今年收入、毛利及淨利潤將大幅下降。

集團料集資所得資金將用於建立物流設施；擴大全球業務覆蓋範圍網絡，包括擴大美國洛杉磯、澳洲墨爾本、新加坡及越南胡志明市業務營運，並在墨西哥曼薩尼約成立合資公司；以及採用數字技術及升級互聯網服務系統等。

明報記者