官媒籲更多城市取消限購 內房續飈

分析：不宜追買違約內房

官媒出口呼籲更多城市取消房地產購售限制性政策，以提振樓市，投資者對進一步的政策支持心懷憧憬，昨民營內房再迎急漲，當中負債達2.3萬億元的中國恒大（3333）昨領軍升近83%、獲重新納入港股通的融創中國（1918）再彈68%、世茂（0813）彈53%；3隻股本周已分別累升132.7%、183%及106%（見表），連帶部分小型民企如億達中國（3639）亦彈320%，被剔出藍籌的碧桂園（2007）昨再升20.8%，3日累升37%。

券商銀河聯昌指出，今輪內房爆升歸因於內地消息指繼上周宣布兩項支持措施後，四個一線城市可能進一步放寬購房限制以支持房地產市場，若此舉屬實，將是當局向市場發出的重要信號，因市場仍對監管機構是否會取消一線城市限購措施表示懷疑。該行專家指出，一線城市政策的放鬆可能不會對小城市的房地產銷售產生立竿見影的影響，因這些城市的庫存水平很高，當地經濟卻很疲軟。該行又表示，不建議投資者追逐那些已經出現流動性問題並且違約的內房，鑑於其股價強勁反彈，亦不能排除這些股份可能會考慮以大折讓配股。

國泰君安指出，儘管一線城市官宣「認房不認貸」，但考慮到大多數二線城市已在較早時間，甚至是2022年就已經開始執行此政策，故認為9月份整體的銷售復蘇將較溫和。放鬆政策現已進入逐步落實階段，但認為投資者的積極情緒可能會超過市場預期。該行又稱，LPR下調箭在弦上，這對減輕購房者的長期負擔至關重要。