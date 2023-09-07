大摩：長倉基金8月淨沽港股A股

友邦美團平保等被拋售最多

隔晚美股在油價回升下偏軟，油價上升令通脹又升溫，加上官員的言論，美匯指數升至7個月高位，離岸人民幣跌穿7.3，恒指低開51點後沽壓增加，最多跌200點，午後一度轉升36點但受制18,500點，最終收報18,449點，微跌6點；國企指數升6點，報6403點；科指跌16點，報4176點。

大摩報告指，8月份MSCI中國指數下跌9%，區內長倉基金迅速拋售內地及本港股票，對內地及本港股市的淨流出按月增加1倍，更完全清倉年內買入的中國股票，據EPFR數據，8月份長倉基金經理對內地及本港股票的淨沽額為32.9億美元，其中20.7億美元是因為客戶贖回。在第三季至今，友邦（1299）、美團（3690）、平保（2318）、百勝中國（9987）及新奧能源（2688）被拋售最多，買入最多的主要是建行（0939）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、茅台（滬：600519）等。但基金8月在騰訊、阿里巴巴的比重仍低於MSCI的指標（見表）。

有官媒文章指需持續預防未成年人沉迷網絡遊戲，科網股普遍回吐，騰訊昨跌0.4%，阿里巴巴跌0.1%，美團跌0.2%。另北水連續第12日淨流入，港股通昨再吸資41.7億元；當中融創（1918）錄近6.4億元為昨日吸資王，碧桂園（2007）淨流入近1.3億元。