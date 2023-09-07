人幣曾跌穿7.32 拖累A股港股 逼近16年低 高盛：救樓市人行不怕有序貶值

明報記者 歐陽偉昉

人民銀行昨日公布中間價報7.1969，較周二下跌186點子（1元等於1萬點子），不過較市場預期大幅偏強1139點子，為2018年有紀錄以來最多，反映人行支持人民幣匯率的強烈取態。在岸人民幣開市後見去年11月以來新低（見圖1），不過隨着美匯回吐至104.6水平，在岸人民幣下午收復7.31，截至晚上9時15分報7.305，僅跌10點子；離岸人民幣報7.3142，跌幅由最多的234點子收窄至101點子。

CFETS見5月以來高

人幣跌勢主因美元強

美元強勢拖低其他非美貨幣，歐洲經濟數據走弱，歐元和英鎊兌美元在過去5個交易日累跌1.71%和1.36%，實行寬鬆貨幣政策的日圓跌0.74%，均較同期在岸人民幣0.28%跌幅為大。由官方按貿易量編製，反映人民幣兌一籃子貨幣表現的CFETS人民幣指數，彭博社估算昨日報97.78點，見5月中以來的高位（見圖2），近5日微升0.62%。

高盛：貶速若溫和

人行料不扭轉趨勢

市場認為人民幣貶值會觸發資本外流，因此人行會設法支持匯率，不過高盛報告指出，人行可收緊資本管制渠道，加上人行外匯儲備高，商業銀行亦累積大量外幣資產，在出口、內需疲弱和通縮的背景下，只要人民幣貶速溫和，高盛認為人行不會特別扭轉人民幣貶值。

光大銀行香港分行首席投資官兼金融市場總經理顏劍文表示，除了美元近期走強，周二公布的財新服務業PMI降至51.8點的今年新低，反映服務業復蘇亦後勁不繼，也影響了人民幣匯市氣氛。他認為美元升幅已近尾聲，人民幣跌至7.3已差不多，不過在內地經濟基本因素主導下人幣仍趨向貶值，年內仍有可能跌至去年的低位。

分析：境外人民幣拆息升

增沽空成本

對於人行會否在此再推措施支持匯價，顏劍文指出近期內地已降低外匯存款準備金率，而近兩周人民幣急跌時，於香港境外市場抽緊流動性推升短期人民幣拆息，增加沽空人民幣成本。他指人民幣現未跌至去年低位，並與其他貨幣一同貶值，人行再推出更強勁的新措施機會不大。惟若人民幣在短期內有較急貶速，人行或會再加強現有的短期支持措施。