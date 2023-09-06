沙特俄羅斯減產延至今年底 國際油價升逾1%

避險資金買入 美匯指數逼105水平

美股在勞動節假期後復市，受油價上升影響，美股三大指數午夜前下滑。歐元區及中國的服務業數據疲軟，反觀美國數據相對穩健，部分避險資金買入美元，推動美匯指數昨晚逼近105水平，觸及近6個月高位。日圓兌每美元昨晚跌至147.73，是10個月新低。

財新8月中國服務業PMI降至51.8，是8個月低位，反映中國服務業擴張速度減弱。歐元區8月服務業PMI終值更降至47.9，收縮幅度是2021年2月以來最大。歐元區8月綜合PMI終值降至46.7，是接近3年來最大的收縮幅度，意味歐元區下半年可能步入衰退。

高盛首席經濟學家Jan Hatzius的報告指出，美國經濟未來12個月陷入衰退的可能性為15%，低於此前預期的20%，理由是通脹降溫、勞動力市場仍具韌性，反映美聯儲可能毋須進一步加息。

（綜合報道）

[國際金融]