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經濟
國際金融

沙特俄羅斯減產延至今年底 國際油價升逾1%

【明報專訊】沙特阿拉伯通訊社報道，油組（OPEC）領袖沙特自願將原油每日產量減少100萬桶的措施，延長至今年底。此外，油組與盟友（OPEC+）的成員國、全球第二大原油出口國俄羅斯亦宣布，將每日出口量減少30萬桶的措施，延長至今年底，以維持供求平衡。受油市供應繼續受限的消息刺激，國際油價昨午夜前升逾1%。布蘭特期油高見每桶90.75美元，紐約期油高見每桶87.6美元。

避險資金買入 美匯指數逼105水平

美股在勞動節假期後復市，受油價上升影響，美股三大指數午夜前下滑。歐元區及中國的服務業數據疲軟，反觀美國數據相對穩健，部分避險資金買入美元，推動美匯指數昨晚逼近105水平，觸及近6個月高位。日圓兌每美元昨晚跌至147.73，是10個月新低。

財新8月中國服務業PMI降至51.8，是8個月低位，反映中國服務業擴張速度減弱。歐元區8月服務業PMI終值更降至47.9，收縮幅度是2021年2月以來最大。歐元區8月綜合PMI終值降至46.7，是接近3年來最大的收縮幅度，意味歐元區下半年可能步入衰退。

高盛首席經濟學家Jan Hatzius的報告指出，美國經濟未來12個月陷入衰退的可能性為15%，低於此前預期的20%，理由是通脹降溫、勞動力市場仍具韌性，反映美聯儲可能毋須進一步加息。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕美股 油價 減產 油組與盟友（OPEC+） 沙特阿拉伯 日圓 美匯指數

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