網紅減肥藥進軍英國 諾和諾德市值超LVMH

諾和諾德市值達3.37萬億

諾和諾德的注射藥物Wegovy含有的活性化學物質，可降低血糖，幫助抑制食欲，從而減輕體重。該公司最近發表的研究指出，Wegovy可將心臟病發和中風的風險降低。由於英國是歐洲肥胖率最高的國家，令英國可望成為Wegovy的重要市場。英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）稱，肥胖症為英國公營醫療系統帶來巨大壓力，Wegovy可能成為「遊戲規則改變者」（game-changer）。

彭博社指出，該藥物將通過英國公營醫療系統處方及私人市場銷售，價格約為Wegovy在美國售價的五分之一。該藥在美國價格高於任何市場，每月費用逾1300美元。不過該藥暫時在英國供應有限。

此外，標普道瓊斯指數公司上周五宣布，黑石（Blackstone）（美：BX）及短期住宿租賃平台Airbnb（美：ABNB）將於9月18日開市前，成為標普500指數成份股。黑石早段股價升逾3%，而Airbnb升逾7%。受中國市場8月交付量回升刺激，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）股價早段升近3%。

（綜合報道）

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