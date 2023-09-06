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經濟
國際金融

網紅減肥藥進軍英國 諾和諾德市值超LVMH

【明報專訊】網紅減肥藥Wegovy進入英國市場，帶動母企丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）（丹： NOVO-B；美：NVO） 股價連續兩天向上。香港時間昨晚上9時半左右，其股價漲至1336丹麥克朗創新高，市值達2.98萬億丹麥克朗（約4295億美元，或3.37萬億港元），高於全球最大奢侈品集團LVMH（法：MC）的3879億歐元（約4164億美元，或3.27萬億港元）市值，成為歐洲市值最高的企業。LVMH自2021年起一直是歐洲市值最高企業，而諾和諾德最新市值已高於丹麥GDP。

諾和諾德市值達3.37萬億

諾和諾德的注射藥物Wegovy含有的活性化學物質，可降低血糖，幫助抑制食欲，從而減輕體重。該公司最近發表的研究指出，Wegovy可將心臟病發和中風的風險降低。由於英國是歐洲肥胖率最高的國家，令英國可望成為Wegovy的重要市場。英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）稱，肥胖症為英國公營醫療系統帶來巨大壓力，Wegovy可能成為「遊戲規則改變者」（game-changer）。

彭博社指出，該藥物將通過英國公營醫療系統處方及私人市場銷售，價格約為Wegovy在美國售價的五分之一。該藥在美國價格高於任何市場，每月費用逾1300美元。不過該藥暫時在英國供應有限。

此外，標普道瓊斯指數公司上周五宣布，黑石（Blackstone）（美：BX）及短期住宿租賃平台Airbnb（美：ABNB）將於9月18日開市前，成為標普500指數成份股。黑石早段股價升逾3%，而Airbnb升逾7%。受中國市場8月交付量回升刺激，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）股價早段升近3%。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕黑石（Blackstone） 歐洲 市值 諾和諾德（Novo Nordisk） 減肥藥

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