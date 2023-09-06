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經濟
國際金融

歐盟今公布反壟斷科企名單 蘋果微軟不滿「不夠受歡迎」服務也納入

【明報專訊】歐盟將於今天根據《數碼市場法》（Digital Market Act，DMA），公布首批被納入「看門人」（gatekeepers）名單的科技企業，令科技行業面臨更嚴格的反壟斷規管。《金融時報》引述知情人士稱，蘋果（美：AAPL）和微軟（美：MSFT）都不滿歐盟可能將它們旗下一些「不夠受歡迎」的服務，例如蘋果的iMessage通訊軟件及微軟的Bing搜尋引擎，納入「看門人」名單。

DMA將處於市場主導地位的科技業務，定義為「看門人」，要求它們承擔更多責任，包括與同業共享信息、與競爭對手的軟件相互協作，避免它們試圖「將用戶綑綁在自己的生態系統」。根據DMA規定，年收入超過75億歐元（約631億港元）、市值超過750億歐元（約6314億港元），且在歐盟每月活躍用戶在4500萬以上的科技企業，都符合「看門人」的條件。不過歐盟在這些指標以外，有一定的自由酌量權。

Bing要提供其他選項

或擴Google市佔率

《金融時報》指出，歐盟仍在考慮將iMessage和Bing納入「看門人」名單。不過知情人士稱，微軟認為Bing市佔率僅3%，不應與競爭對手谷歌搜尋（Google Search）承擔相同責任，倘面臨更嚴格的規管，將會令Bing處於更不利的形勢。按DMA規定，Bing將要為用戶提供其他搜尋引擎的選項，包括Google，有可能會進一步擴大Google市佔率。不過消息指出，微軟大概不會為其主導個人電腦（PC）市場的Windows作業系統被列為「看門人」提出異議。

此外，《金融時報》的消息稱，蘋果亦認為iMessage的使用人數，未達到DMA規定的門檻，因此不應遵守「看門人」的義務，包括開放服務給競爭對手的軟件，例如Meta（美：META）旗下的WhatsApp。

不過分析師估計，iMessage預先安裝於所有iPhone、iPad 和Mac機 ，全球用戶量可能高達10億。蘋果和歐盟如何界定iMessage所在的市場，可能是判斷其是否「看門人」的關鍵。歐盟委員會可能會就iMessage等展開調查，以確定它們應否承擔「看門人」的義務。

《數碼市場法》明春全面生效

DMA將於明年春季全面生效，以防大型科技企業濫用市場支配地位，打壓或兼併競爭對手，違者將最高面臨營業額10%的罰款。《金融時報》稱，Google、亞馬遜（美：AMZN）和Meta在內的美國科技巨企的多項服務，例如Meta旗下的Instagram和facebook，也將受到DMA規管，以促進歐洲初創企業的競爭。

歐盟近期不斷收緊對美國科技企業的規管，今年6月曾警告，Google濫用其在網上廣告技術的主導地位，可能導致其相關業務被分拆。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕反壟斷 微軟 蘋果公司 歐盟 數碼市場法案（Digital Market Act，DMA）

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