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經濟

鄧成波家族1.68億蝕放利園山道舖

【明報專訊】舖王鄧成波家族近年先後售出多個物業，當中不少更需蝕讓，該家族最新以1.68億元放售銅鑼灣寶榮大樓相連舖，叫價較6年前購入價低約4000萬元或近兩成。中原（工商舖）商舖部分區營業董事鄧銘揚表示，上述物業為銅鑼灣利園山道寶榮大樓地下G及H號，該舖面積合共約1800方呎，叫價約1.68億元，平均呎價約9.3萬元。資料顯示，鄧成波家族於2017年以約2.08億元買入上述物業。

較6年前買入價低4000萬

另核心商廈續錄低價成交，市場消息稱，金鐘海富中心二期低層05室，面積約1060方呎，以約2014萬元售出，呎價約1.9萬元，原業主2010年約1283萬元購入，持貨約13年，帳面獲利約731萬元或57%。

海富中心低層呎價低見1.9萬沽

此外，美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，8月份工商舖買賣登記量共錄351宗（主要反映7月份市况），按月上升約18.2%，而買賣登記金額錄38.76億元，按月增約27.7%。

鋑聯控股行政總裁（工商舖）盧展豪表示，隨着內地政府宣布「認房不認貸」政策及其他組合拳措施，預料內地的置業需求有望被釋放，內房面臨的財政危機得以紓緩，令投資信心恢復穩定，人民銀行正實施較為寬鬆的貨幣政策，相信北水有望流入本港，令本港工商舖市場維持平穩。

相關字詞﹕商廈成交 海富中心 蝕讓放售 舖位放售 利園山道 鄧成波家族

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