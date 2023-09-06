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經濟

嘉兆臺3房2100萬沽 5年實蝕兩成半

【明報專訊】二手市况低迷數月，部分業主終擴大議價空間，令交投回升，但仍以低價成交主導市場。市場消息稱，西半山豪宅嘉兆臺錄得近3年來屋苑最大宗蝕讓成交，位於2座高層D室，實用面積1014方呎，3房1套間隔，享市景，以2100萬元易手，實呎20,710元。原業主2018年2600萬元購入，帳面蝕500萬元或19%，連使費料實蝕650萬元或25%。

西灣河嘉亨灣亦錄低價成交。中原高級分區營業經理胡靖瞳表示，嘉亨灣本月開齋，單位為5座低層C室，實用面積749方呎，3房1套連工人套房間隔，享鯉魚門海景，以1580萬元沽出，實呎21,095元。

上址原業主2008年金融海嘯期間876萬元購入，帳面賺704萬元或逾八成。資料顯示，是次成交單位對下一層C室，面積間隔及景觀均相同，去年9月以1760萬元易手，反映同類單位一年貶值180萬元或約10%。

部分大型屋苑因叫價回落，交投加快。美聯區域聯席董事黃錦瀚表示，沙田第一城本月暫錄4宗成交，而8月份全月只得10宗，成交量明顯回升，最新成交位於30座中層A室，實用451方呎，細3房間隔，以590萬元易手，實呎13,082元。成交價雖較銀行估價低約10%，但原業主早於2007年以190萬元購入，帳面仍勁賺400萬元或2.1倍。

朗城匯3房1060萬沽 4年實蝕兩成

過去屢錄蝕讓的馬鞍山星漣海，本月開齋即再錄蝕讓成交。中原資深區域營業經理胡耀祖表示，星漣海錄得本月首宗成交，位於2B座低層F室，實用面積765方呎，3房1套連士多房間隔，以1016萬元易手，實呎13,281元，實呎暫為屋苑今年新低。原業主2017年1153萬元一手購入，持貨約6年，帳面蝕137萬元或約12%，由於當年發展商提供代繳印花稅優惠，料原業主連使費實蝕約145萬元或13%。

另外，美聯助理區域經理馮根明稱，元朗朗城匯3座高層C室，實用面積719方呎，屬3房1套連士多房間隔，以1060萬元易手，呎價14,743元，原業主2019年1263.4萬元一手購入，帳面蝕203.4萬元或16%，連使費料實蝕260萬元或21%。

相關字詞﹕朗城匯 減價賣樓 星漣海 樓市走勢 沙田第一城 嘉亨灣 豪宅蝕讓

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