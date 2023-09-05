財團逾11億收購渣甸山松圃近95%業權

上述松圃位於衛信道8、8A、10、10A、12及12A號，樓高三層，共提供18個住宅單位，另設車位部分，物業落成於1965年，樓齡約58年。資料顯示，項目17個單位連17個車位，上月以合共約11.13億元售出，單位實用面積由1216至1547方呎，每個單位連一個車位，成交價由5958.4萬至7580.3萬元，實呎劃一為4.9萬元。

樓齡58年 收購劃一呎價4.9萬

資料顯示，該批物業由MIGHTY GRAND ENTERPRISES LIMITED購入，公司董事為羅泰安，過去多次曾為不同發展商進行收購，其中以恒地（0012）所佔次數較多，不排除今次收購亦與恒地有關；而購入上述一批單位後，有關人士已持有項目近95%業權，加上樓齡已屆58年，隨時可申請強拍。

值得一提，項目現只餘下一伙實用面積1226方呎的單位及一個車位未獲登記收購。資料顯示，該單位及車位由黃永基（Wong Wing Kee Christopher）持有，與恒地會計部總經理中英文名字相同，不排除為同一人。另在財團收購下，帶挈個別業主逆市大幅獲利。資料顯示，項目對上一宗成交於2019年4月錄得，當時一個實用1226方呎單位，以3250萬元易手，今獲財團以6007.4萬元收購，持貨4年多，帳面獲利2757.4萬元，賺幅近85%。

此外，上述項目佔地約37,039方呎，若以地積比0.75倍計算，項目可建樓面約2.78萬方呎，即使未計及購入餘下業權，每方呎樓面地價已超過4萬元。