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經濟

香港地產

恒地太古撐夜經濟 商場連推晚間優惠

【明報專訊】政府推動夜經濟，多間發展商表態支持，其中恒地（0012）旗下三大商場將推出一系列夜間活動，提供「After 8 夜間消費三重賞」；太古地產（1972）旗下商場提供晚間推廣和優惠。

派禮券免費泊車辦表演等

恒地執行董事黃浩明表示，旗下尖沙嘴Mira Place、將軍澳新都城中心及馬鞍山新港城中心，趁中秋及國慶重要節日檔期，推出一系列特色夜間表演活動、設立市集、派發過萬張商場購物禮券等，冀能帶旺商場人流，刺激夜間消費，期望與特區政府及社會各界一道透過推廣夜經濟，為零售及餐飲業帶來提振作用。

該集團表示，凡登記為Mira Place或H·COINS會員，晚上8時後到集團旗下商場消費，即可賺取雙倍積分、換領商場購物禮券或商戶現金禮券及免費泊車三重獎賞，新都城中心及新港城中心將向 H·COINS會員派發共1.2萬張電子購物禮券，集團旗下商場將舉辦共十場音樂會，同系Mira Place則將於9月29日至10月2日舉行「悠遊夜市」，部分小店將營業至晚上11時，部分商場商戶亦會延長營業時間。

部分商戶延長營業時間

太古地產零售業務（香港）副董事梁雅儀表示，太古地產全力支持政府倡議，積極推動香港夜經濟，集團旗下商場一連串的推廣活動，包括現場娛樂表演及會員優惠等，同時鼓勵租戶延長營業時間。旗下金鐘太古廣場、鰂魚涌太古城中心、東涌東薈城名店倉，將推出一系列晚間推廣優惠，以支持政府；由9月1日起，上述三商場將為市民提供晚間推廣和優惠，包括贈送電影門票、任何消費即享免費泊車優惠、會員額外積分，以及現場音樂及舞蹈表演。

另方面，今年是被譽為「香港女兒」、已故樂壇天后梅艷芳離世20周年，歌迷會「芳心薈」特意舉辦「傳承•永恆傳奇 #梅艷芳」多媒體紀念展覽，並於下月1日至15日於新地（0016） 旗下旺角 MOKO新世紀廣場舉行。

相關字詞﹕MOKO新世紀廣場 梅艷芳 太古地產(1972) 恒地 夜經濟

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