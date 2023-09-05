翠華李遠康等3.7億沽中環舖 23年賺3.1億

面積7363呎 呎價逾5萬

上述舖位位於德輔道中84至86號章記大廈地下及地庫，毗鄰中環街市，過往曾為區內上班一族「搵食」熱點。

市場消息指出，該舖原叫價約4億元，最新以約3.7億元沽出，為2021年9月花旗銀行以7.1億元售出畢打街會德豐大廈地下連地庫、面積達11924方呎巨舖後，區內最大額舖位成交。

本報記者昨致電李遠康求證，惟李氏回覆時只稱「唔知」。該舖地下面積約3163方呎，連約4200方呎地庫，總面積約7363方呎，若以約3.7億元計，呎價逾5萬元。李遠康等人早於2000年以約5780萬元購入上述舖位，帳面勁賺3.1億元或5.4倍。

另翻查資料，翠華2018年曾與李遠康等簽訂協議，以每年1328.1萬元、即每月約110.7萬元租用該舖，租約期至2021年3月31日，其後該分店亦結束營業，並空置兩年多。事實上，翠華或相關人士近年沽售多個物業，去年初翠華集團以2.64億元售出葵涌達利中心一籃子物業，面積72,341方呎，呎價3649元，翠華2013年約1.74億元購入，帳面獲利約9000萬元或52%；另李遠康妻子陳彩鳳或有關人士，2020年以約6500萬元售出尖沙嘴夏蕙閣地舖連單位，面積約5000方呎計，呎價約1.3萬元，陳氏2014年以8500萬元購入，連使費料實蝕約2870萬元或34%。

興勝7000萬沽West Park舖

消息又稱，興勝創建（0896）持有的深水埗West Park地下至二樓，總面積約6620方呎，以約7000萬元售出，呎價約1.06萬元，目前由獸醫診所以30萬元租用，回報逾5.14厘。

此外，投資者羅守輝持有觀塘觀塘航天科技中心6層共63,534方呎樓面連10個車位，以呎價約6000元放售，意向價3.81億元；羅氏等於2013至2018年間以總價約4.48億元購入，現放售價較購入價低約6700萬元或約15%。