翠華李遠康等3.7億沽中環舖 23年賺3.1億

【明報專訊】十多年前「食正」自由行旺勢的翠華（1314），近年聲勢大不如前，在疫情下更曾沽售大額物業。市場消息指，由翠華餐廳主席李遠康等人持有的中環德輔道中章記大廈地下及地庫，最新以約3.7億元售出，李遠康等持貨23年，帳面勁賺約3.1億元。
面積7363呎 呎價逾5萬
上述舖位位於德輔道中84至86號章記大廈地下及地庫，毗鄰中環街市，過往曾為區內上班一族「搵食」熱點。
市場消息指出，該舖原叫價約4億元，最新以約3.7億元沽出，為2021年9月花旗銀行以7.1億元售出畢打街會德豐大廈地下連地庫、面積達11924方呎巨舖後，區內最大額舖位成交。
本報記者昨致電李遠康求證，惟李氏回覆時只稱「唔知」。該舖地下面積約3163方呎，連約4200方呎地庫，總面積約7363方呎，若以約3.7億元計，呎價逾5萬元。李遠康等人早於2000年以約5780萬元購入上述舖位，帳面勁賺3.1億元或5.4倍。
另翻查資料，翠華2018年曾與李遠康等簽訂協議，以每年1328.1萬元、即每月約110.7萬元租用該舖，租約期至2021年3月31日，其後該分店亦結束營業，並空置兩年多。事實上，翠華或相關人士近年沽售多個物業，去年初翠華集團以2.64億元售出葵涌達利中心一籃子物業，面積72,341方呎，呎價3649元，翠華2013年約1.74億元購入，帳面獲利約9000萬元或52%；另李遠康妻子陳彩鳳或有關人士，2020年以約6500萬元售出尖沙嘴夏蕙閣地舖連單位，面積約5000方呎計，呎價約1.3萬元，陳氏2014年以8500萬元購入，連使費料實蝕約2870萬元或34%。
興勝7000萬沽West Park舖
消息又稱，興勝創建（0896）持有的深水埗West Park地下至二樓，總面積約6620方呎，以約7000萬元售出，呎價約1.06萬元，目前由獸醫診所以30萬元租用，回報逾5.14厘。
此外，投資者羅守輝持有觀塘觀塘航天科技中心6層共63,534方呎樓面連10個車位，以呎價約6000元放售，意向價3.81億元；羅氏等於2013至2018年間以總價約4.48億元購入，現放售價較購入價低約6700萬元或約15%。