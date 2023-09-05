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經濟

香港地產

PARK YOHO Genova售1380萬 6年實蝕22%

【明報專訊】新盤低價出擊下，二手市場續受壓。元朗8月全月僅錄約49宗二手成交，為有紀錄以來的低位後，踏入9月續錄蝕讓或低價成交。中原副區域營業經理王勤學表示，元朗錦田PARK YOHO Genova第16B座頂層特色戶，實用面積1008方呎連平台及天台，3房1套間隔，原業主2021年初叫價2000萬元放售，累減620萬元或31%後，以1380萬元售出，實呎13,690元，低市價約一成；原業主2017年底以1701.8萬元一手買入，帳面蝕逾321萬元或19%，連其他使費料實蝕逾400萬元或22%。

海外公司客逾3萬租海之戀3房戶

暑假雖然結束，但住宅租務市場交投仍活躍，中原地產副分區營業經理余仲平稱，荃灣海之戀第9座高層E室，實用面積761方呎，3房1套間隔，業主減價1500元或約5%後，以3.05萬元租出，實用呎租40元，租客為海外公司客，日前超強颱風蘇拉襲港，於網上物色租盤，「落波」後即睇樓並承租；以業主2017年購入價1223.8萬元計，租金回報3厘。

公司客3.2萬租跑馬地半世紀豪宅

近半世紀舊樓亦獲公司客垂青。市場消息指，樓齡約48年的跑馬地老牌豪宅友誼大廈中層B室，實用面積728方呎，3房間隔，業主減價1000元或3%後，以3.2萬元租出，實用呎租44元，租客為公司客；業主1996年365萬元購入，租金回報約10.5厘。

相關字詞﹕租賃市場 公司客 二手蝕讓 海之戀 萬景峰

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