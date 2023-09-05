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經濟
2023年9月5日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
認房不認貸刺激成交 內房急彈 融創炒高34% 內銀內險同獲帶動做好
港股9月開局升462點 恒指換馬成交1500億
陳茂波澄清：無排除減股票印花稅
彭博指雲智能欲介紹上市 擬先從國企融資至少100億
新綠債今公布發售安排 分析：6厘息才吸引
金管局余偉文：港整體存款平穩 港銀流動性穩健 內房敞口風險可控
歐舒丹：私有化交易終止 今復牌
太地擬近百億購滬兩地皮40%權益
香港科技探索：明年首季英再開自助超市
美10年國債恐連蝕3年 暫負回報0.3% 面臨250年來最長跌浪
平治CLA電動車續航力勝Tesla
Arm上市估值降至最多4680億
人造鑽興起 原鑽價累跌四成
張兆聰：大巿仍屬反彈 油股動力強
港元定存高息精選
劉宇亮：出拳速度加快 政策底已確認
何民傑：減股票印花稅 增港競爭力
梁天卓：教育控煙效果勝禁煙
技術取勝：海螺水泥上升動力轉強
傳承教育委「十優港姐」做非執董
劉思明：炒政策憧憬 不如吼國慶長假概念股
周顯：「落釘」的恩怨情仇
湯文亮：日本惡人先告狀
映築均呎1.7萬加推 個別低去年15% 市建局17伙開價 1房539萬入場
PARK YOHO Genova售1380萬 6年實蝕22%
翠華李遠康等3.7億沽中環舖 23年賺3.1億
恒地太古撐夜經濟 商場連推晚間優惠
財團逾11億收購渣甸山松圃近95%業權
技術取勝：海螺水泥上升動力轉強
【明報專訊】蒙牛50天線成反彈阻力（圖）
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