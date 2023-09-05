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經濟
梁天卓 經濟學爸

投資策略

梁天卓：教育控煙效果勝禁煙

【明報專訊】上月政府宣布推出控煙策略的公眾諮詢，醫務衞生局長盧寵茂教授於記者會上宣布的「活力健康 無煙香港」四大控煙願景之中，明確提及要「保護我們的下一代」。每位父親固然都希望子女能在健康的環境中茁壯成長。身為兩子之父，對於此點，我實在深表認同。

但同時，我也深知青少年往往帶有一種反叛心態。單純地告訴他們「不可」或「不許」，很可能會達不到我們所期望的效果。因此，一個單純強調禁止和懲罰的控煙策略，或許並不是最佳的選擇。

年輕人了解吸煙風險 將調整行為

舉個例，最近一篇名為《The Economics of Tobacco Regulation: A Comprehensive Review》的經濟學文章提到不少禁和罰的控煙政策的成效並沒有想像中高。其中，該文中提到年輕人吸煙的需求彈性與成年人一樣都甚低，這是因為年輕人在選擇是否吸煙時，很大程度上受到朋輩的影響（朋友吸煙，他們很難說不），且他們經常通過非法途徑購買煙草（亦即他們一般願意多付成本嘗禁果）。

這意味着僅通過提高煙草稅以降低他們的吸煙率，效用並不明顯。

此外，文中還提到，在美國，公眾場所的禁煙政策並未明顯降低吸煙率。相反，許多人選擇在其他非公共場所吸煙。

不能單純強調禁止和懲罰，那麼我們應該如何「保護我們的下一代」呢？芝加哥大學的學者梅菲（Kevin Murphy）認為，青少年在決策上與其他消費者並無太大差異。只要他們了解到吸煙帶來的健康風險，他們會自動調整自己的行為。

因此，真正希望「保護我們的下一代」的話，我們應該着重於教育，特別是提供真實的健康風險資訊，而不只是禁煙政策。畢竟，關於孩子的健康和教育，最應該發聲的還是他們的父母。

中大亞太研究所經濟研究中心成員

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（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[梁天卓 經濟學爸]

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