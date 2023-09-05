Arm上市估值降至最多4680億

本周啟動IPO路演 冀融資546億

彭博社報道，安謀原本尋求集資100億美元，目前尋求融資50億至70億美元（約390億至546億港元），而安謀的上市估值最終可能介乎500億至600億美元（約3900億至4680億港元）之間，低於此前的600億至700億美元目標。安謀已將一些主要客戶，包括蘋果（美：AAPL）、Nvidia（美：NVDA）、英特爾（美：INTC）及三星電子（韓：005930）等，列為其IPO的戰略投資者。

Astris Advisory分析師Kirk Boodry預計，500億至600億美元的估值更為現實，其招股書所披露的經營狀况不算積極，不僅收入受到侵蝕，對中國市場的依賴也超出預期。在最近一個財年，安謀收入跌1%至26.8億美元。

調低估值無疑為軟銀創辦人孫正義帶來打擊。軟銀上月以161億美元，從旗下願景基金購入安謀的25%股份，對安謀的估值為640億美元。

（彭博社）

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