平治CLA電動車續航力勝Tesla

【明報專訊】電動車市場競爭愈趨激烈，平治（德：MBG）發布接近量產的CLA Class入門級純電動概念車，續航里程超過750公里，超越特斯拉（Tesla）（美：TSLA）目前銷售的所有車型。根據平治提供的資料，這將是CLA新入門級電動車中的第一款，在充電15分鐘後即可續航400公里，每100公里的耗電量僅12千瓦小時（1千瓦小時相當於1度電），屬超級節能的車型。
電池體積大減 擬明年底量產
這是首款採用全新MMA純電模組化平台（Mercedes-Benz Modular Architecture）的全新CLA Class概念車，可大幅縮減電池體積，整體結構也比傳統電池更輕更堅固，計劃明年底開始量產。平治技術總監Markus Schaefer表示，這款新車的技術創新，突破了電動車系列的極限。
市場人士指出，在中國市場令人失望的銷售業績，促使平治下調部分電動車型的價格，並面臨加強產品陣容的壓力。法國車廠雷諾（Renault）的高層表示，不能承受與Tesla及中國電動車廠爆發減價戰的後果。寶馬（德：BMW）則警告，歐盟禁止內燃機汽車的計劃，將逼使歐洲廉價汽車製造商與中國競爭對手展開價格戰，但寶馬等專注於豪華房車市場的車廠，較能抵禦中國製造商的競爭。
（綜合報道）
[國際金融]
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