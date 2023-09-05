太地擬近百億購滬兩地皮40%權益

【明報專訊】太古（0019）及太古地產（1972）聯合公布，太古地產已透過旗下公司，入標競投由上海陸家嘴（滬：600663），以及前灘國際持有的兩幅上海浦東新區地皮各四成股權，合共涉資97.1億元（人民幣，下同）。太古地產行政總裁彭國邦表示，在公司的1000億港元投資計劃下，正銳意拓展在內地的業務投資，希望發展更多項目，並體現太地對投資內地的長期承諾。