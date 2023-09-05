金管局余偉文：港整體存款平穩 港銀流動性穩健 內房敞口風險可控

明報記者 歐陽偉昉

余偉文昨於財資市場峰會發表主題演講，指出今年第二季，本港主要銀行的平均流動性覆蓋比率170%，遠高於100%的監管要求，而截至二季末的總資本比率接近21%，高於8%的國際最低要求。他又稱，港銀內房貸款沒有集中在個別銀行或個別房企的風險，對內房行業的風險可控。

近月整體存款上升主要由外幣存款帶動

3月歐美銀行危機後，市場更為重視銀行的存款、流動性和資本比率指標。除了流動性和資本指標高於監管要求，余偉文表示，今年首7個月本港銀行存款按年增加1.4%，銀行體系存款保持穩定。據金管局數據，截至7月底本港銀行存款總額為15.66萬億港元，其中港元存款較去年底增1.45%至7.58萬億港元，外幣存款則升1.4%至8.08萬億港元、而近月整體存款上升主要由外幣存款帶動（見圖）。

美國加息帶動資金流出港元，本港銀行體系總結餘降至約450億元，余偉文指及時和有效的資金管理變得更重要，當局與銀行保持密切溝通，鼓勵他們有效地將流動性流回銀行間市場，並為銀行供提所需的流動性安排。當局亦按業界意見，在7月將外匯基金日內配發和贖回時間的差距，由數小時收窄至數分鐘，雖然看似只是小小技術性改善，但此舉大為減少銀行間流動性的阻力，令市場更有效率。

伙銀行推動東盟中東參與港離岸人幣市場

財資市場發展方面，余偉文指出，香港作為領先的離岸人民幣業務中心，優勢不止於內地市場准入，還有最龐大的資金池，以及不斷完善的成熟人民幣業務生態系統。他指內地長期經濟增長和資本帳開放將為離岸人民幣業務發展進一步提供動力，全球宏觀經濟充滿挑戰下，認為市場將會發現人民幣在貿易結算和投資多元化方面相當有用處。余偉文表示，為滿足人民幣業務發展，當局將繼續增強人民幣流動性、產品和基建，財資市場公會近期亦組成工作組收集推動市場發展的意見。隨着東盟和中東等更多經濟體希望使用人民幣結算對華貿易，金管局正與銀行合作推動當地參與本港離岸人民幣市場。