新綠債今公布發售安排 分析：6厘息才吸引

政府在去年4月發行首批150億元零售綠債（4252），保底固定利息為2.5厘，當時美國剛在3月啟動加息，3個月定息利率仍在1厘水平，不過在利率上升預期下，僅錄得0.62倍超額認購，政府零售債券中僅高於2011年iBond首次發行時的0.32倍。去年5月綠債上市首日低收0.3%，為首隻首日跌穿發行價的政府零售債券，而去年11月和今年5月，綠債息率均派2.5厘定息，低於同期3個月銀行定期4厘和5厘水平，短炒長揸均較輸蝕。

7月銀債保底息升至5厘

不過，政府去年8月發行銀色債券，已將保底利息加到4厘，至今年7月的銀債再提升至5厘，成功息誘32.4萬人認購，涉資717億元，認購金額及人數均創新高，發行額最終加碼至550億元。

目前3個月定期利息仍高企在4厘，香港股票分析師協會理事連敬涵表示，債券預計長達2至3年，若今年零售綠債息低於4厘，認購及受歡迎程度將會相當低。該會主席鄧聲興則指出，市場認為美國最多仍會再加息一至兩次，一旦加息令債價再跌或令市民卻步，認為利息或要達到6厘才具吸引力。