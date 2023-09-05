陳茂波澄清：無排除減股票印花稅

指振股市不能靠一招 需組合拳

陳茂波昨出席一個論壇致辭時主動提到，周日就股票印花稅發表的網誌，主要信息是政府要全力推動本港的國際金融中心發展，股票市場是其中一個最重要部分，必須要不斷提升競爭力，而單靠減印花稅，可能不足以長期結構性地推動整個股票市場發展，因此要「諗闊啲、諗多啲」。

他強調，要做到成功到位，不能單靠一招，而是一定要「組合拳」，「好幾招一起做」，例如上市制度、交易機制等也值得研究。新成立的專責小組將會全面深入探討。

身兼促進股票市場流動性專責小組成員的金融服務界立法會議員李惟宏表示，小組討論內容要保密，但個人認為，減印花稅對港股提升流動性有幫助，已是業界、政黨，甚至是各界的共識。市場對周日陳茂波的網誌內容，有很大的迴響，表示很失望，也未能理解。因此陳茂波周一作出相關澄清，是合適的做法。

A股上周減稅後帶旺成交

A股印花稅在上周一正式減半，中證監此前曾明確表示以過去經驗看減少印花稅成效，從歷史情况看，調整印花稅對活躍市場交易有積極作用。回顧2008年9月上次印花稅實際減半，A股每月成交額在不足一年內大增約5倍至逾7萬億元（人民幣，下同）（見圖1）；上周一最新減稅後，A股當日成交便急增至逾1.5萬億元（見圖2）。

李惟宏認為，減印花稅未必能夠解決所有問題，但重點是可提振市場信心，况且客觀的現實是內地及其他市場也相繼降印花稅，從本港市場競爭力來說，政府不可能不理會港股交易成本問題。他又指，本港不能改變全球高息環境的趨勢，但卻可控制自身的印花稅率，反問政府為何不放膽、進取去做。

至於降印花稅是否能刺激成交，他指兩年前加印花稅後，港股整體正股成交下跌，但不用交印花稅的交易所買賣基金的成交卻上升，顯示稅率對成交有影響。再者，港交所（0388）早前推出雙櫃台股票，亦豁免市場莊家就雙幣股票進行特定交易涉及的股票買賣印花稅，他指若印花稅沒影響交投，為何要申請豁免。