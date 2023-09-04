維港滙II 3房呎售3.2萬 同類新高

凱柏峰III兩房售近757萬

上述維港滙II 新售出單位為第2座29樓B室，實用面積741方呎3房1套戶型，成交價2376.3萬元，實呎32,069元，創屋苑標準3房戶呎價新高；項目對上一次錄得3房最高呎價，為較早時以2329.7萬元、實呎31,440元售出2座28樓B室，單位實用面積同屬741方呎。

據成交紀錄冊顯示維港滙系列8月沽約12伙，吸金總額逾3.5億元。

另外，信置、嘉華及招商局置地（0978）等合作、樓花期長約17個月的將軍澳日出康城凱柏峰III，新售出第3B座29樓F室，實用面積451方呎兩房戶型，成交價756.9萬元、實呎16,783元。項目自8月底開售以來，累積沽出近85伙。

上月一手成交平均每伙766萬1年低位

對近期經濟氛圍較疲弱，加上息口走勢未明朗，美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，雖然8月新盤銷售表現突出，一手總成交量錄約1190宗，相較7月按月升逾九成，創出5個月新高，惟市况可說是「旺量不旺額」，期內一手成交金額錄約91億元，較7月僅升近三成，反映成交額升幅低於同期銷售量升幅，而月內平均每宗一手成交額錄約766萬元，按月下跌約33%，創自去年8月錄679萬元後的1年低位。