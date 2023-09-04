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經濟

平保棄再分拆公司 做好4科企 平醫壹賬通棄低毛利業務 減虧損

【明報專訊】中國平安（2318）早年發展金融和醫療科技，過去曾分拆多間科企上市，為內險股中一大特色，當時市場期望可為平保釋放價值，不過2020年後再未有分拆新公司上市。平保聯席首席執行官陳心穎表示，他們已放棄再分拆公司上市，市場環境由過去注重盈利轉變至可持續盈利，未來一至兩年都會注重這些公司的可持續發展，「4間公司都花挺大力氣生出來，我們現在希望養得好。」

明報記者 歐陽偉昉

目前平保4間科技公司均在業務轉型階段，今年上半年仍錄虧損的平安好醫生（1833）和金融壹賬通（6638），陳心穎指兩行均放棄低毛利、未錄盈利業務，雖對今年收入會有一定影響，但有助大幅減少虧損。

汽車之家轉谷二手車銷售

另外，汽車之家（2518）過去兩年從新車發展至二手車和新能源車銷售，目前在二手車銷售已有逾四成的市佔，有助收入和利潤提升超過市場，陸金所（6623）因為疫情關係，兩、三年期的中小企貸款逾期，對今年下半年盈利仍有影響。

平保過去在科技業務中，曾單獨列出經營醫療管理解決方案的子公司「平安醫保科技」，陳心穎表示目前該行網上和線下醫療業務，已被分別整合到平安好醫生和北大醫療，平保餘下創新會集中在醫療、健康和養老，以該兩間公司推動。

料新業務價值增長領先市場

主要業務壽險方面，平保在2019年開始壽險改革，期間代理人數下降，影響新業務價值表現。不過今年上半年在疫後復蘇下，平保新業務價值按年上升32.6%，增幅高過大型內險約兩成水平。陳心穎表示，壽險改革已經完成進入常規化拓展，今年業務提升除宏觀環境，更多是體現改革成效，預期今年全年新業務價值增長將可繼續領先市場，按年保有雙位數增幅。

內地經濟復蘇放緩，居民儲蓄意願持續上升而投資意願下降，問及會否影響壽險保單銷售，陳心穎則認為在利率下行背景下，保險能終身帶來3厘年化回報率，高於定存和國債，有相當的競爭力，因此他們過去通過壽險改革建立高質素代理渠道，為客戶進行財務分析、建議產品，發掘客戶財務需求。

陳心穎又指，上半年結合居家養老服務的產品，佔其新業務價值約兩成，除了客戶自身在退休後可使用養老管家、家庭醫生服務，也可讓客戶現時利用相關服務照顧其父母，而平保亦可從中得到服務收入。

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