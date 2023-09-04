高力：拒貿然予特專科企高估值 做好盡職審查了解營商模式

【明報專訊】香港證券市場近年推出新的生物科技公司或特專科技公司板塊，冀吸引更多擁有高科技的公司來港融資。有為上市公司提供估值服務的高力國際中國區估價及諮詢服務執行董事兼聯席負責人胡建明指出，在為這些高新科技公司估值時，更要了解營商模式的合理性及做好盡職審查，不會貿然給予高些估值。他更認為，上市招股所得的估值，比上市前尾輪融資的估值低，值得投資界關注。
估值師須看企業營運持續性
現時港交所（0388）推出不同板塊，胡志明認為，不致於導致板塊之間競爭，反而可讓高科技公司選擇不同門路上市。他形容：「這有如為內地的高科技企業度身訂造及安排。但是就算有特專板推出，不見得會對企業估值有特別增值」。由於未有盈利的高科技公司很多時都會說其擁有的技術為別人所無，甚至沒有競爭對手，他指出，連他們也難以找到對標的公司去比較，當中不能夠說沒有風險。他們作為估值師是有社會責任，更需要去做足盡職審查，提供合理分析，並嘗試將複雜的問題簡單化去表達給公眾知道。
胡建明說，因此為特專科技或高科技公司估值時，便要去了解其營商方式、商業邏輯的合理性，循基本因素去分析。他舉例說：「例如有高科技企業聲稱自己是行業龍頭，估值師便要看企業的營運持續性，並且跟進該企業的研究項目何時落實生產及銷售，再評估其營運之合理性。」即使高科技公司所從事的業務沒有可比性，他們也會改而嘗試去了解有關企業會花多少資源去研發，去比較相似行業所投入的研發費用孰多孰少，相關研發人員配置是否合理後，再給予合理估值。他不諱言給予的估值或與企業方預期有差異，亦試過有客戶不滿而更換估值師，但是他們作為第三方給予意見及合理評估，令監管機權信服，最後該等客戶回頭再找他們繼續提供服務。
招股估值比上市前融資低惹關注
包括高科技在內的新股上市融資前做了多輪融資，這在市場環境良好時比比皆是，胡建明稱，很多時不同輪融資所定估值會往上走，結果是利便較早輪參與認購的投資者離場，企業卻未能從中融資而獲益，甚至在尋求IPO招股上市時融資額比上市前融資尾輪所得金額還少。他認為，公眾投資者要在欠缺財務信息，例如有關企業欠缺收入及盈利，又沒有對比公司可供參考去認購，是否公平，值得業界去正視。