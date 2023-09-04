明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

高力：拒貿然予特專科企高估值 做好盡職審查了解營商模式

【明報專訊】香港證券市場近年推出新的生物科技公司或特專科技公司板塊，冀吸引更多擁有高科技的公司來港融資。有為上市公司提供估值服務的高力國際中國區估價及諮詢服務執行董事兼聯席負責人胡建明指出，在為這些高新科技公司估值時，更要了解營商模式的合理性及做好盡職審查，不會貿然給予高些估值。他更認為，上市招股所得的估值，比上市前尾輪融資的估值低，值得投資界關注。

估值師須看企業營運持續性

現時港交所（0388）推出不同板塊，胡志明認為，不致於導致板塊之間競爭，反而可讓高科技公司選擇不同門路上市。他形容：「這有如為內地的高科技企業度身訂造及安排。但是就算有特專板推出，不見得會對企業估值有特別增值」。由於未有盈利的高科技公司很多時都會說其擁有的技術為別人所無，甚至沒有競爭對手，他指出，連他們也難以找到對標的公司去比較，當中不能夠說沒有風險。他們作為估值師是有社會責任，更需要去做足盡職審查，提供合理分析，並嘗試將複雜的問題簡單化去表達給公眾知道。

胡建明說，因此為特專科技或高科技公司估值時，便要去了解其營商方式、商業邏輯的合理性，循基本因素去分析。他舉例說：「例如有高科技企業聲稱自己是行業龍頭，估值師便要看企業的營運持續性，並且跟進該企業的研究項目何時落實生產及銷售，再評估其營運之合理性。」即使高科技公司所從事的業務沒有可比性，他們也會改而嘗試去了解有關企業會花多少資源去研發，去比較相似行業所投入的研發費用孰多孰少，相關研發人員配置是否合理後，再給予合理估值。他不諱言給予的估值或與企業方預期有差異，亦試過有客戶不滿而更換估值師，但是他們作為第三方給予意見及合理評估，令監管機權信服，最後該等客戶回頭再找他們繼續提供服務。

招股估值比上市前融資低惹關注

包括高科技在內的新股上市融資前做了多輪融資，這在市場環境良好時比比皆是，胡建明稱，很多時不同輪融資所定估值會往上走，結果是利便較早輪參與認購的投資者離場，企業卻未能從中融資而獲益，甚至在尋求IPO招股上市時融資額比上市前融資尾輪所得金額還少。他認為，公眾投資者要在欠缺財務信息，例如有關企業欠缺收入及盈利，又沒有對比公司可供參考去認購，是否公平，值得業界去正視。

上 / 下一篇新聞

陳茂波：減印花稅無助長期提振股市 憂適得其反 將研擴資金來源吸優質企業上市
陳茂波：減印花稅無助長期提振股市 憂適得其反 將研擴資金來源吸優質企業上市
渣打曾繼志：聯儲料明年下半年始減息
渣打曾繼志：聯儲料明年下半年始減息
人幣料7.3水平有支持 年底前區間波動
人幣料7.3水平有支持 年底前區間波動
年輕人較掌握新科技 聘畢業生助估值
年輕人較掌握新科技 聘畢業生助估值
吉利純電動車銷量上月增13%
吉利純電動車銷量上月增13%
星展丘卓文：港商廈供過於求 空置率料續高企
星展丘卓文：港商廈供過於求 空置率料續高企
卓百德：內地金融機構料成港商廈新貴
卓百德：內地金融機構料成港商廈新貴
6年前天鴿襲港 陶冬測中港樓市將跌
6年前天鴿襲港 陶冬測中港樓市將跌
手遊商中旭錄盈利 毛利率趨降
手遊商中旭錄盈利 毛利率趨降
平保棄再分拆公司 做好4科企 平醫壹賬通棄低毛利業務 減虧損
平保棄再分拆公司 做好4科企 平醫壹賬通棄低毛利業務 減虧損
華住料今年業務勝去年 擬增資源發展大灣區
華住料今年業務勝去年 擬增資源發展大灣區
WeLab Bank：新做Tesla車貸按年升8倍
WeLab Bank：新做Tesla車貸按年升8倍
花生蛋白質製植物雞肉 建差異化及成本優勢
花生蛋白質製植物雞肉 建差異化及成本優勢
擬今年底在港推出 攻食肆超市便利店
擬今年底在港推出 攻食肆超市便利店
李澄幸：債券基金受息率影響 難「寫包單」必回本
李澄幸：債券基金受息率影響 難「寫包單」必回本
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：內地佈局6G 中移Call 17697
金子：內地佈局6G 中移Call 17697
張兆聰：旅遊股向好 攜程走勢偏強可敲
張兆聰：旅遊股向好 攜程走勢偏強可敲
張兆聰：美經濟料軟着陸 留意Vertiv
張兆聰：美經濟料軟着陸 留意Vertiv
伍禮賢：網易拓寬遊戲種類 自研遊戲表現勁
伍禮賢：網易拓寬遊戲種類 自研遊戲表現勁
王良享：人行不會棄穩匯價 人幣料回升
王良享：人行不會棄穩匯價 人幣料回升
投資者及理財教育委員會：加強ESG投資披露防漂綠
投資者及理財教育委員會：加強ESG投資披露防漂綠
謝偉銓：撤辣及減辣之我見（下）
謝偉銓：撤辣及減辣之我見（下）
收息股首選中資電訊 享逾6厘息
收息股首選中資電訊 享逾6厘息
沈永年：新疆旅遊業振興當地發展
沈永年：新疆旅遊業振興當地發展
Michael J. Kelly：亞洲高收益債息率佳 增長潛力吸引
Michael J. Kelly：亞洲高收益債息率佳 增長潛力吸引
梁振輝：歐央行料續加息 美元強勢減弱
梁振輝：歐央行料續加息 美元強勢減弱
許健生：港須設數據局 國際化成關鍵
許健生：港須設數據局 國際化成關鍵
溫傑：利華受惠「Uber飛輪效應」 增長可憧憬
溫傑：利華受惠「Uber飛輪效應」 增長可憧憬
陸振球：核發電擴容 吼鈾礦股ETF
陸振球：核發電擴容 吼鈾礦股ETF
陸振球：港股要完成牛二調整 須待好消息催化
陸振球：港股要完成牛二調整 須待好消息催化
林少陽：內地力谷經濟 投資者勿太悲觀
林少陽：內地力谷經濟 投資者勿太悲觀
技術取勝：中移動突破通道頂
技術取勝：中移動突破通道頂
李聲揚：減股巿印花稅 效果立竿見影
李聲揚：減股巿印花稅 效果立竿見影
蔡金強：長安三萬里 步步意難平
蔡金強：長安三萬里 步步意難平
艾雲豪：資產處置可因減得加
艾雲豪：資產處置可因減得加
李順威：經濟佳推升債息 對股市利多於弊
李順威：經濟佳推升債息 對股市利多於弊
劉思明：人幣彈 有利港股9月開局
劉思明：人幣彈 有利港股9月開局
瑞銀亞洲：文心一言上架 百度購17787
瑞銀亞洲：文心一言上架 百度購17787
摩根大通亞洲：失守主要平均線 美團沽17859
摩根大通亞洲：失守主要平均線 美團沽17859
周顯：要平衡強拍與小業主基本權益
周顯：要平衡強拍與小業主基本權益
王弼：美股成敗仍看英偉達
王弼：美股成敗仍看英偉達
曾淵滄：金磚國擴員 有利油股
曾淵滄：金磚國擴員 有利油股
湯文亮：唔想退休 要付出更多收穫更少
湯文亮：唔想退休 要付出更多收穫更少
陳永傑：美或再加息 股樓勢反覆
陳永傑：美或再加息 股樓勢反覆
廖偉強：應當機立斷鬆綁辣招
廖偉強：應當機立斷鬆綁辣招
布少明：不減辣 待何時
布少明：不減辣 待何時
馬泰陽：「撤辣」救市莫遲疑
馬泰陽：「撤辣」救市莫遲疑
本月6新盤擬出擊 涉4153伙 聚焦新界西北 凱和山料撼YOHO WEST
本月6新盤擬出擊 涉4153伙 聚焦新界西北 凱和山料撼YOHO WEST
維港滙II 3房呎售3.2萬 同類新高
維港滙II 3房呎售3.2萬 同類新高
興勝放售AUSTINE PLACE商場 意向價逾2億
興勝放售AUSTINE PLACE商場 意向價逾2億
9月首個周末 十大屋苑僅3成交
9月首個周末 十大屋苑僅3成交
財團擬西貢沙下建168伙遇反對聲
財團擬西貢沙下建168伙遇反對聲
傲華坐落筲箕灣「食街」 迅步到港鐵
傲華坐落筲箕灣「食街」 迅步到港鐵
河畔交投疏落 呎價低見1.6萬
河畔交投疏落 呎價低見1.6萬
市况不明 MPF可採預設投資策略
市况不明 MPF可採預設投資策略